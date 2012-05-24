UPDATE1: セブン銀行<8410.T>、期間7年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.613％

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［東京 ２４日 ロイター］ 野村証券によると、セブン銀行(8410.T)<0#8410=JFI>
は、期間７年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１００億円。
利率 ０．６１３％
発行価格 １００円
スプレッド 第３０２回国債流通利回り＋０．１２％
【 発行概要一覧 】
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銘柄 セブン銀行 募集期間 ５月２４日
第７回国内普通社債 払込日 ５月３１日
発行額 １００億円 各社債の金額 １億円
期間 ７年 主幹事 下記参照
利率 ０．６１３％ 財務代理人 三菱東京ＵＦＪ銀行
発行価格 １００円 格付け・予定 ＡＡ（Ｒ＆Ｉ）
応募者利回り ０．６１３％ ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）
償還日 ２０１９年６月２０日
利払日 ６月、１２月の各２０日
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・主幹事：野村証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、大和証券、
メリルリンチ日本証券
・引受証券と引受額（単位：億円）
野村証５０ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証３０
大和証１０ メリルリンチ日本証１０
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２５銭
（ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）
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