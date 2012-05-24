UPDATE1: 住宅金融支援機構、第61回住宅金融支援機構債券の発行条件を決定＝利率1.26％

［東京 ２４日 ロイター］ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券によると、住宅金 融支援機構<0#0943=JFI>は、貸付債権担保第６１回住宅金融支援機構債券（資産担保証券） の発行条件を決定した。発行額１５７２億円。 利率 １．２６％ 発行価格 １００円 スプレッド 第３２２回国債流通利回り＋０．４０％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 住宅金融支援機構 払込期日 ６月 ５日 貸付債権担保第６１回 各債券の金額 １億円 住宅金融支援機構債券 主幹事 下記参照 発行額 １５７２億円 事務受託会社 三井住友銀行 利率 １．２６％ 格付け・予定 ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ） 発行価格 １００円 ＡＡＡ（Ｒ＆Ｉ） 最終償還期限 ２０４７年６月１０日 利払日 毎月１０日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、ゴールドマン・サックス証券、 野村証券、みずほ証券 ・引受証券と引受額（案 単位：億円） 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証４９２ ゴールドマン・サックス証３３０ 野村証３３０ みずほ証３３０ アール・ビー・エス証３０ クレディ・スイス証３０ モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証３０ ・引受手数料 幹事手数料： 発行額のうち、５００億円まで５銭 ５００億円超１０００億円まで２．５銭 １０００億円超２０００億円まで１．２５銭 ２０００億円超が０．６３銭 引受責任料：５銭 販売手数料：２０銭 （ロイターニュース 片山直幸 寺脇麻理）