追加：起債予測一覧〔表〕＝5月25日現在

追加：・東京急行電鉄、オリックスを国内ＳＢ表に追加しました。 ・東京都（地方債表掲載）の備考欄に２０年債を追加しました。 ・サントリーホールディングスを社債発行登録企業（別表）に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 東京急行電鉄 <0#9005=JFI> 5/25 AA 期間10年・15年、発行額：各100億円 主幹事：10年債：みずほ 15年債：三菱ＵＦＪＭＳ 来週後半に起債予定 # オリックス <0#8591=JFI> 5/25 AA 期間5年、発行額100億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、大和 ＳＭＢＣ日興 来週後半に起債予定 野村ホールディングス 5/24 A 期間3年・5年、個人債 <0#8604=JFI> 主幹事：野村 仮条件／ 3年債：利率0.50─1.10％ 5年債：利率0.70─1.30％ 6月12日に起債予定 格付け：Ａ＋(Ｒ＆Ｉ)、 ＡＡ─(ＪＣＲ) 富士重工業 <0#7270=JFI> 5/23 A 期間4年 主幹事：大和 長瀬産業 ( 8012.T ) 5/23 A 期間3年・5年・7年 発行額：各100億円 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興、野村 電気化学工業 <0#4061=JFI> 5/23 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(286回)+22─26bp 5月30日に起債予定 ソフトバンク <0#9984=JFI> 5/22 AA 期間3年・5年・7年 発行額：各100億円、300億円程度、 100億円程度 主幹事：野村、みずほ、大和 レンジ／ 3年債：T(271回)+32─39bp 5年債：T(286回)+45─65bp 7年債：T(302回)+55─75bp 来週後半に起債予定 富士電機 <0#6504=JFI> 5/22 A 期間3年・5年 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、野村 三井倉庫 <0#9302=JFI> 5/22 AA 期間6年、発行額100億円 主幹事：野村 レンジ／T(295回)+29─31bp 5月29日に起債予定 三菱ＵＦＪ信託銀行 5/24 A 期間10年、発行額800億円、劣後債 <0#8402=JFI> 個人債 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 仮条件／利率1.00─1.70％ 6月8日に起債予定 格付け：ＡＡ─(ＪＣＲ) 引受額(単位：億円)： 三菱ＵＦＪＭＳ400、野村、大和各140 ＳＭＢＣ日興70、 岡三、東海東京、みずほ各15、 東洋3、丸三2 5/21 AA 期間5年、発行額100億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 来週後半に起債予定 みずほ銀行 <0#8413=JFI> 5/18 AA 期間10年、発行額300億円以上、 劣後債 主幹事：みずほ レンジ／T(322回)+64─65bp 5月30日に起債予定 りそな銀行 <0#8319=JFI> 5/18 A 期間10年(ノンコール5)、劣後債 主幹事：野村、大和 仮条件／当初5年が1.10─1.60％、 以降が5年スワップレート+70─100bp 6月14日に起債予定 ホンダファイナンス 5/15 A 期間5年・7年 <0#8461=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ コクヨ ( 7984.T ) 5/11 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(286回)+23─25bp 5月29日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 国際協力機構 5/ 7 A 期間10年・20年 <0#1273=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 6月に起債予定 都市再生機構 4/25 A 期間3年・5年・10年 <0#0917=JFI> 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ 6月上旬に起債予定、6月に発行予定 日本政策投資銀行 5/15 A 期間3年・5年 <0#0903=JFI> 主幹事：野村、大和、みずほ 発行時期は第2・四半期 4/ 2 <2012年度発行方針> 発行額：4000億円程度 福祉医療機構 4/12 A 期間3年・10年、 <0#0940=JFI> 発行額：3年債200億円程度、 10年債150億円程度 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、みずほ 6月に発行予定 沖縄振興開発金融公庫 4/12 A 期間10年 <0#0949=JFI> 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 上期に起債予定 日本学生支援機構 4/ 6 A 期間2年、発行額400億円 <0#0948=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、みずほ 6月に起債予定(7月に発行予定) A <2012年度発行予定、総額1800億円> 2年債：7月(発行額400億円)、9月(500億円) 2013年2月(400億円)