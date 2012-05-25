訂正（発表者側の申し出）：UPDATE1: 昭和電工<4004.T>、期間5年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.63％

訂正：野村証券からの申し出により、表中の利払日を「５月、１１月の各３０日」から 「５月３１日、１１月３０日」に訂正します。 ［東京 ２５日 ロイター］ 野村証券によると、昭和電工( 4004.T )<0#4004=JFI> は、期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額１００億円。 利率 ０．６３％ 発行価格 １００円 スプレッド ５年スワップ＋０．１４％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 昭和電工 募集期間 ５月２５日 第２５回国内普通社債 払込日 ５月３１日 発行額 １００億円 各社債の金額 １億円 期間 ５年 主幹事 野村証券 利率 ０．６３％ 財務代理人 みずほコーポレート銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 Ａ─（ＪＣＲ） 応募者利回り ０．６３０％ 償還日 ２０１７年５月３１日 利払日 ５月３１日、１１月３０日（訂正） -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受額（単位：億円）： 野村証９０ 大和証１０ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭 （ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）