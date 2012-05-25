UPDATE1: 日新製鋼<5407.T>、期間5年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.618％

［東京 ２５日 ロイター］ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券によると、日新製 鋼5407.T<0#5407=JFI>は、期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額２００億円。 利率 ０．６１８％ 発行価格 １００円 スプレッド 第２８６回国債流通利回り＋０．３５％ 【 発行概要一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 日新製鋼 募集期間 ５月２５日 第２１回国内普通社債 払込日 ６月 ４日 発行額 ２００億円 各社債の金額 １億円 期間 ５年 担保 無担保 利率 ０．６１８％ 主幹事 下記参照 発行価格 １００円 財務代理人 三菱東京ＵＦＪ銀行 応募者利回り ０．６１８％ 格付け・予定 Ａ（ＪＣＲ） 償還日 ２０１７年６月２日 利払日 ６月、１２月の各４日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、野村証券 ・引受証券と引受額（案、単位：億円）： 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証１２０ みずほ証６０ 野村証２０ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭 （ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）