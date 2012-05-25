指標予測＝4月鉱工業生産は前月比＋0.5％、増勢維持も一服感

［東京 ２５日 ロイター］ ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、４月 鉱工業生産指数の予測中央値は前月比０．５％上昇となった。２カ月連続の上昇となる見 込みだが、小幅な上昇にとどまる見込み。 調査機関からは４月の実質輸出がしっかりとした伸びとなったこともあり、生産の増勢 は維持されるとの見方が大勢。ただ「挽回生産やエコカー補助金などを背景に堅調だった 自動車や情報通信機械などで増勢が一服している」（信用中央金庫）として、大きな伸び にはならないと予想されている。 夏場にかけて欧州情勢の悪化や電力不足など不安要因もあるが、復興需要がどの程度下 支えするか、先行き予測の数値も注目されている。 なお、先月発表されている５月の予測指数が前月比４．１％の低下となっている背景に は、４月と５月の連休による営業日数にかかわる季節調整要因があり、見かけほど５月が 落ち込むわけではなさそうだ。 各社の予想は以下の通り。 前月比（％） 中央値 0.5 最大値 1.5 最少値 ‐0.8 回答社数 27 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― Barclays Capital 0.4 BNP Paribas 0.4 BofAML 1.0 CA-CIB 0.5 Citi 0.2 Dai-ichi Life Research 0.5 Daiwa Institute of Research -0.8 Deutsche Bank 0.2 Informa Global Markets 0.5 ITOCHU Economic Research Institute 0.4 Japan Research Institute 0.3 JPMorgan Chase 0.8 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Secu 0.1 Mitsubishi UFJ Research & Consulting 0.5 Mizuho Research Institute 0.8 Mizuho Sec. 0.4 Mizuho Securities R & C 0.7 Monex 0.5 Morgan Stanley MUFG Sec 0.5 NLI Research 0.9 Nomura 0.2 Norinchukin Research 0.8 RBS 1.3 Shinkin Central Bank 0.2 SMBC Nikko Securities 0.7 Sumitomo Mitsui Asset Management 0.8 UBS 1.5 （ロイターニュース 中川泉）