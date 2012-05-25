28日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 新規上場 五洋食品産業2230.JA 東証ＡＩＭ東証ＡＩＭ 公開価格２０００円 追加上場 マネーパートナーズグループ8732.OSが東証２部に上場（ジャスダック市場に既上場） 鈴木6785.OSが東証２部に上場（ジャスダック市場に既上場） ０８：５０ 日銀金融政策決定会合・議事要旨（４月２７日分） ０８：５０ ４月の企業向けサービス価格指数(日銀） １１：００ ４月乗用車８社生産・輸出実績 １３：００ 衆院社会保障と税一体改革特別委員会 １３：３０ 山田京都府知事 関西電力大飯原発の再稼働問題を聞く（日本記者クラブ） １４：００ 政府税制調査会 １５：００ 関西電力 定例社長会見 １５：３０ ルネサスとＴＳＭＣのマイコンでの協業に関する発表会 １７：３０ 日本化学工業協会 新会長就任会見 １８：３０ 総合資源エネルギー調査会 基本問題委員会 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２５日（金） ０６００ＧＭＴ ６月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] ０９３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が金融政策について講演 （独エルトビル） １３５５ＧＭＴ ５月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] ２８日（月） スティーブンス豪中銀総裁が講演（シドニー、２７日２３１０ＧＭＴ） 韓国［釈迦誕生日］、米国［メモリアルデー］ （東京 ２５日 ロイター）