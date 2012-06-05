追加：欧州危機関連ヘッドライン

＊記事本文を読む場合はヘッドライン末尾の番号をダブルクリックしてください。 ◎WRAPUP1: Ｇ７が欧州危機めぐり5日に電話協議、 スペインの銀行問題を懸念[ID:nTK8158287] ◎UPDATE1: Ｇ７の意思疎通が必要な局面、電話協議後の声明の有無「ノーコメント」 ＝安住財務相[ID:nTK0820616] 《スペイン》 ◎WRAPUP1: スペイン、救済基金による直接的な銀行資本増強を模索 独は反対[ID:nJT8158001] ◎スペイン銀、総額400億ユーロの追加資本必要＝サンタンデール( SAN.MC )会長 [ID:nJT8157941] ◎スペイン財務省、6月7日に国債入札実施 最大20億ユーロの調達目指す [ID:nJT8157579] ◎国際支援を求めるかどうかはスペインが決めること＝独政府報道官[ID:nTK8157427] ◎スペイン、国内銀行の詳細審査に4大会計事務所を起用へ＝関係者[ID:nTK8156865] 《ギリシャ》 ◎欧州大手銀の監督機関が必要、欧州委員長と協議へ＝メルケル独首相 [ID:nJT8157977] ◎ムーディーズ、ギリシャの国内発行体格付けの上限を引き下げ[ID:nTK8156799] ◎ギリシャ世論調査、反緊縮派が緊縮派を6ポイントリード＝パブリック・イシュー [ID:TK8145084] ◎ギリシャ世論調査で緊縮派がリード、新民主主義党が26.5％で支持率トップ [ID:nTK8144560] ◎〔ロイター調査〕ギリシャは来年末時点でユーロ残留、 ファンドマネジャーの半数超が予想[ID:nJT8144022] 《その他》 ◎ポルトガルの大手3行、国際支援策に盛り込まれた救済基金から資本注入受け入れへ [ID:nTK8157315] ◎仏・欧州委、ＥＳＭ通じた直接的な銀行資本増強案を支持[ID:nJT8157877] ◎フランス短期債入札は6カ月物の応札倍率が低下、利回り小幅上昇[ID:nJT8157871] ◎合同調査団、対ポルトガル次回融資勧告へ 不安沈静化が狙いとの声も [ID:nJT8157863] ◎欧州委、アイルランド銀行保証スキームの年末までの延長を承認[ID:nJT8157817] ◎ＥＣＢ国債買い入れ12週連続でゼロ、スペイン懸念拡大でも購入見合わせ [ID:nJT8157733] ◎ＥＳＭ通じた直接的な銀行資本増強を検討すべき＝レーン欧州委員[ID:nJT8157575] ◎ユーロ圏の経済統合計画、年末までにまとまる見通し＝ＥＵ大統領[ID:nTK8157449] ◎ポルトガルの大手3行、国際支援策に盛り込まれた救済基金から資本注入受け入れへ [ID:nTK8157315] ◎ハンガリー議会、中銀法改正に関する採決延期 ＩＭＦ／ＥＵとの 支援協議開始さらに遅れる見通し[ID:nTK8157177] ◎国際金融協会が6─8日に会合、欧州問題の解決中心に議論[ID:nTK8157061] 《市場の動向》 ◎米短期金利市場でドル調達コストが上昇 欧州めぐる警戒感で[ID:nTK8158209] ◎UPDATE2: 米金融・債券市場＝反落、利食い売りで[ID:nJT8158191] ◎UPDATE2: 米国株式市場＝ダウ・Ｓ＆Ｐ横ばい、欧州債務危機や米指標が重し [ID:nJT8158039] ◎UPDATE1: ＮＹ外為市場＝ユーロ上昇、財政統合強化めぐる期待で[ID:nJT8158147] ◎欧州株式市場＝スペイン・イタリアなど上昇、政策措置への期待感で [ID:nJT8157907] ◎ユーロ圏金融・債券市場・終盤＝独連邦債が利食い売りで下落、 危機対策めぐる動きを注視[ID:nJT8157887] ◎ＥＵＲＩＢＯＲ3・6カ月物が2年ぶり低水準、ＥＣＢ利下げ観測で[ID:nTK8157421] ◎〔外為マーケットアイ〕[ID:nTK0820500] ◎〔株式マーケットアイ〕[ID:nTK0820564] ◎〔金利マーケットアイ〕[ID:nTK0820438] 《分析記事》 ◎〔アングル〕ＥＵ首脳会議で焦点となる独主導の「財政同盟」、政治的に強い抵抗 [ID:nTK0819864] ◎〔焦点〕ユーロ圏の命運決する6月 指導者間の勢力図も変化か[ID:nTK8144740] ◎〔情報ＢＯＸ〕ユーロ圏債務危機、今後の主な日程[ID:nTK8145074] ◎〔情報ＢＯＸ〕ギリシャのユーロ離脱、市場の反応と投資判断[ID:nTK8142768] ◎〔情報ＢＯＸ〕今後のユーロ圏国債入札予定（8月28日まで）[ID:nTK8139376] ◎6日のＥＣＢ理事会は金利据え置き、成長率見通しは引き下げへ[ID:nTK8156833] ◎〔ＭＯＦウオッチャー〕円急伸で政府内に警戒信号、再介入も視野 [ID:nTK0818696] ◎〔ＦＥＤフォーカス〕ＦＲＢが「プレー再開」、欧州危機が最大の懸念要因に [ID:nTK8144938] ◎COLUMN-欧州混乱で円高加速か、最悪シナリオはドル72円＝熊野英生氏 [ID:nTK0818782] ◎COLUMN-ユーロ崩壊と円高の終焉は近い＝藤巻健史氏[ID:nTK0816880] ◎COLUMN-不安感高めるスペイン・伊国債下落、救済対象になればＥＳＭで対応困難に [ID:nTK0817822] ◎COLUMN-〔BREAKINGVIEWS〕スペイン政府は正面からＥＦＳＦの資金支援を仰ぐべき [ID:nTK8142718] ◎〔焦点〕スペイン中銀、総裁交代を機に信認回復なるか[ID:nTK8141024] ◎〔焦点〕ユーロ圏に預金流出の波及リスク、政府の対応進まず[ID:nTK8141120] ◎〔焦点〕ギリシャ「ユーロ離脱」に企業も備え、ドラクマ印刷準備も [ID:nTK8139444] ◎〔焦点〕構造改革迫られる欧州 ユーロの存亡にかかわらず[ID:nTK8139352] ◎〔焦点〕決済システム通じたユーロ圏のリスクシェア、共同債でいずれ独に譲歩迫る [ID:nTK8139276] ［東京 ５日 ロイター］