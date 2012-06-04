追加：起債予測一覧〔表〕＝6月4日現在

追加：・日本郵船を国内ＳＢ表に追加しました。 ・韓国産業銀行を円建て外債表に追加しました。 ・兵庫県を地方債表に追加しました。 ・国際協力機構（財投機関債表掲載）の備考欄に新たな内容を追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 日本郵船 <0#9101=JFI> 6/ 4 A 期間5年・6年・10年 主幹事： 5年債：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、 ドイツ、 6年債と10年債：三菱ＵＦＪＭＳ、 大和 大陽日酸 <0#4091=JFI> 6/ 1 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(286回)+18─23bp 今週後半に起債予定 三井造船 <0#7003=JFI> 6/ 1 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、みずほ 今週後半に起債予定 ＮＴＴデータ <0#9613=JFI> 5/31 AA 期間10年、発行額200億円 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、大和 今週後半以降に起債予定 東北電力 <0#9506=JFI> 5/30 AA 期間5年、発行額200億円、個人債 主幹事：大和 6月に起債予定 沖縄電力 <0#9511=JFI> 5/29 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(新発)+12─18bp 今週後半に起債予定 日本トムソン ( 6480.T ) 5/29 A 期間5年、発行額50億円 主幹事：みずほインベ、 三菱ＵＦＪＭＳ 6月中に起債予定 古河電気工業 <0#5801=JFI> 5/29 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：みずほ、野村 レンジ／L+24─27bp 6月7日に起債予定 阪和興業 <0#8078=JFI> 5/28 AA 期間3年、発行額100億円 主幹事：大和、みずほ レンジ／L+13─20bp 今週後半に起債予定 清水建設 <0#1803=JFI> 5/28 A 期間7年、発行額100億円 主幹事：野村 6月中に起債予定 野村ホールディングス 5/24 A 期間3年・5年、個人債 <0#8604=JFI> 主幹事：野村 仮条件／ 3年債：利率0.50─1.10％ 5年債：利率0.70─1.30％ 6月12日に起債予定 格付け：Ａ＋(Ｒ＆Ｉ)、 ＡＡ─(ＪＣＲ) 富士重工業 ( 7270.T ) 5/23 AA 期間4年、発行額100億円程度 主幹事：大和 レンジ／L+27─30bp 6月6日に起債予定 長瀬産業 ( 8012.T ) 5/23 AA 期間3年・5年・7年 発行額：各100億円 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興、野村 レンジ／ 3年債：T(271回)+20bp 5年債：T(286回)+20bp 7年債：T(302回)+27bp 6月6日に起債予定 富士電機 <0#6504=JFI> 5/22 AA 期間3年・5年 発行額：各150億円、50億円 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、野村 レンジ／ 3年債：L+38─40bp 5年債：L+51─53bp 6月6日に起債予定 三菱ＵＦＪ信託銀行 5/24 AA 期間10年、発行額800億円、劣後債 <0#8402=JFI> 個人債 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 仮条件／利率1.00─1.70％ 6月8日に起債予定 格付け：ＡＡ─(ＪＣＲ) 引受額(単位：億円)： 三菱ＵＦＪＭＳ400、野村、大和各140 ＳＭＢＣ日興70、 岡三、東海東京、みずほ各15、 東洋3、丸三2 りそな銀行 <0#8319=JFI> 5/18 A 期間10年(ノンコール5)、劣後債 主幹事：野村、大和 仮条件／当初5年が1.10─1.60％、 以降が5年スワップレート+70─100bp 6月14日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 国際協力機構 5/ 7 A 期間10年・20年 <0#1273=JFI> 発行額：各100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 6月15日に起債予定、払込日：6月22日 格付けはＡＡ＋(Ｒ＆Ｉ)、ＡＡ─(Ｓ＆Ｐ) 日本政策投資銀行 5/15 A 期間3年・5年 <0#0903=JFI> 主幹事：野村、大和、みずほ 発行時期は第2・四半期 4/ 2 <2012年度発行方針> 発行額：4000億円程度 福祉医療機構 4/12 AA 期間3年・10年、 <0#0940=JFI> 発行額：各200億円、170億円 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、みずほ レンジ／ 3年債：T(271回)+7─9bp 10