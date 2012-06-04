再送：〔情報ＢＯＸ〕野田第2次改造内閣の閣僚一覧

［東京 ４日 ロイター］ 野田第２次改造内閣の閣僚一覧は以下の通り。 首相 野田佳彦 官房長官 藤村修 官房副長官 斎藤勁、長浜博行、竹歳誠 副総理・一体改革・行政改革・行政刷新 岡田克也 総務・沖縄および北方対策・地域活性化 川端達夫 法務 滝実 外務 玄葉光一郎 財務 安住淳 文部科学 平野博文 厚生労働・少子化 小宮山洋子 農林水産 郡司彰 経済産業・原子力経済被害担当・ 原子力損害賠償支援機構 枝野幸男 国土交通 羽田雄一郎 環境・原発事故収束および再発防止担当・ 原子力行政 細野豪志 防衛 森本敏（民間） 復興・東日本大震災総括担当 平野達男 国家公安委員長・消費者・拉致問題担当 松原仁 金融・郵政民営化担当 松下忠洋 国家戦略・経済財政・科学技術 古川元久 防災・男女共同参画・公務員制度改革 中川正春