追加：5日の国内・海外経済指標と行事予定

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Ｇ７電話協議を追加しました。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：２５ 閣議、閣議後会見 １３：００ 三菱電機カーナビ発表会 １４：００ 東芝第５次環境アクションプラン説明会 １４：００ 経団連定時総会 １６：００ キョーリン製薬ＨＤ 中期経営計画進ちょく状況説明会 １６：３０ 経団連会長会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ４日（月） ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）貿易相会合（ロシア・カザン、５日まで） 世界経済フォーラムの欧州・中東・北アフリカ・中央アジアに関する会議 （６日まで、イスタンブール） ＩＡＥＡ理事会（ウィーン） タイ［仏誕節］、英国［バンクホリデー］ ５日（火） ０１３０ＧＭＴ 第１・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] ０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １０００ＧＭＴ ４月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １１００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 「中央銀行の限界と力」（英ファイフ） １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ カナダ中銀金利発表 １４００ＧＭＴ ５月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８１５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が「住宅バブル後」をテーマに講演 ２３１５ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） ゲーム見本市「Ｅ３」が開幕（ロサンゼルス、７日まで） ＩＴ見本市「コンピューテックス台北」（９日まで） アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）貿易相会合（ロシア・カザン、最終日） 世界経済フォーラムの欧州・中東・北アフリカ・中央アジアに関する会議 （６日まで、イスタンブール） ファンロンパイＥＵ大統領がオランダのルッテ首相と会談（ハーグ） ロシア大統領が訪中（７日まで） 英国［女王即位６０周年記念日］ Ｇ７財務相・中央銀行総裁、欧州危機めぐり電話協議 （東京 ５日 ロイター）
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