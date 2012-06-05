公募投信の資金動向（5月）＝野村総合研究所

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［東京 ５日 ロイター］ 野村総合研究所が算出した５月の国内籍追加型公募投信 の資金動向は以下のとおり。 純資産 推計純 2012年度累計 2012年累計 合計 設定額 （12年4月） （12年1月─4月） (5月末) (月間) 設定額 解約額 設定額 解約額 総合 463,858 4,118 15,277 16,141 70,133 81,803 国内株式 38,845 623 947 864 3,252 5,517 海外株式 55,439 68 2,054 2,461 10,805 12,869 国内債券 23,637 -96 479 515 2,435 2,084 海外債券 209,808 1,050 6,418 6,202 30,331 35,039 国内ハイブリッド 13,067 61 420 417 2,304 1,556 海外ハイブリッド 85,358 -596 2,518 3,146 11,184 14,723 注）単位：億円、純設定額は設定額から解約額を差し引いた金額 累計の設定額と解約額は実績値で２０１２年４月末現在
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