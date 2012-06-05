〔情報ＢＯＸ〕5月の追加型株式投信、資金純流出ランキング

［東京 ５日 ロイター］ 野村総合研究所が試算した５月の追加型株式投信の資金 純流出ランキングは以下のとおり。 順位 ファンド名 運用会社 純流出 純資産 1 グローバル・ソブリン・オープン（毎月 国際 -282 16,122 2 ラサール・グローバルＲＥＩＴ Ｆ（毎 日興 -221 5,437 3 野村Ｇハイイールド債券投信（資源国通 野村 -148 6,692 4 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン 大和 -145 2,554 5 欧州ハイ・イールド・ボンドＦ（豪ドル 野村 -131 1,282 6 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投 野村 -105 1,802 7 財産３分法Ｆ（不動産・債券・株式）毎 日興 -98 4,431 8 日興ハイブリッド３分法Ｆ毎月分配型（ 日興 -90 907 9 ＤＩＡＭ Ｊ ＲＥＩＴオープン（毎月 ＤＩＡＭ -86 551 10 野村Ｇ ＣＢ投信（資源国通貨コース） 野村 -85 1,094 11 ワールド・リート・オープン（毎月決算 国際 -83 3,997 12 ピクテ・グローバル・インカム株式Ｆ（ ピクテ -73 5,549 13 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎 ＤＩＡＭ -68 3,987 14 日興ワールドＣＢ Ｆ（通貨アルファ戦 三井住友 -63 287 15 野村ハイパーブル・ベア２（日本ハイパ 野村 -56 26 16 ダイワ・グローバル債券Ｆ（毎月分配型 大和 -55 3,329 17 野村世界６資産分散投信（分配コース） 野村 -54 2,209 18 新光ハイインカムＰ Ｆ（毎月決算／目 新光 -48 344 19 グローバル好配当株オープン 大和住銀 -47 1,299 20 グローバル３資産Ｆ《ワンプレートラン 三井住友 -46 847 （単位：億円、集計期間は５月１日から５月３１日、純資産は５月３１日時点） （ロイターニュース 岩崎 成子）