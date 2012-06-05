〔情報ＢＯＸ〕5月の追加型株式投信、資金純流入ランキング

［東京 ５日 ロイター］ 野村総合研究所が試算した５月の追加型株式投信の資金 純流入ランキングは以下のとおり。 順位 ファンド名 運用会社 純流入 純資産 1 日経２２５連動型上場投資信託 野村 840 7,352 2 上場インデックスＦ２２５《上場２２５ 日興 647 3,957 3 ダイワ上場投信 日経２２５ 大和 563 3,316 4 ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 野村 512 7,167 5 ダイワ・ＵＳ ＲＥＩＴ・オープン（毎 大和 498 5,297 6 ダイワ米国リートＦ（毎月分配型） 大和 329 5,657 7 ピクテ新興国インカム株式Ｆ（毎月決算 ピクテ 313 2,785 8 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《Ｊｏ 日興 307 3,067 9 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月 野村 272 2,682 10 野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通 野村 270 1,643 11 資源Ｆ（株式と通貨）ブラジルレアル・ 日興 209 857 12 ダイワ上場投信 トピックス 大和 208 2,649 13 日興ＪＦアジア・ディスカバリーＦ ＪＰモルガン 204 1,504 14 野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ド 野村 170 2,371 15 ダイワ／シュローダー・グローバル高利 大和 166 166 16 日本株ダブルフォーカスＦ（繰上償還条 みずほ 158 149 17 ＧＳグロース・マーケッツＦ株式Ｂコー ゴールドマン 145 146 18 オーストラリア公社債Ｆ《オージーボン 三井住友トラ 145 1,552 19 ＵＢＳグローバル好利回りＣＢ Ｆ２０ ユービーエス 126 125 20 日興コタック・インド債券Ｆ（毎月分配 三井住友 124 124 （単位：億円、集計期間は５月１日から５月３１日、純資産は５月３１日時点） （ロイターニュース 岩崎 成子）