6日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ １０：００ 社会保障と税の一体改革特別委員会 １０：３０ イーモバイル新商品発表会 １１：００ 日立ビッグデータ利活用事業説明会 １５：３０─１７：３０ みずほ証券・総研共催セミナー「日本国債の信認を問う」 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ５日（火） ０１３０ＧＭＴ 第１・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] ０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １０００ＧＭＴ ４月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １１００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 「中央銀行の限界と力」（英ファイフ） １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２１５ＧＭＴ オランダ上院、ユーロ圏の恒久的救済基金ＥＳＭについて協議 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ カナダ中銀金利発表 １４００ＧＭＴ ５月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８１５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が「住宅バブル後」をテーマに講演 ２３１５ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） ゲーム見本市「Ｅ３」が開幕（ロサンゼルス、７日まで） ＩＴ見本市「コンピューテックス台北」（９日まで） アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）貿易相会合（ロシア・カザン、最終日） 世界経済フォーラムの欧州・中東・北アフリカ・中央アジアに関する会議 （６日まで、イスタンブール） ファンロンパイＥＵ大統領がオランダのルッテ首相と会談（ハーグ） ロシア大統領が訪中（７日まで） 英国［女王即位６０周年記念日］ 米大統領選：共和党カリフォルニア州・ニュージャージー州・モンタナ州・ ニューメキシコ州・サウスダコタ州予備選 Ｇ７財務相・中央銀行総裁、欧州危機めぐり電話協議 ６日（水） ０１３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] ０９００ＧＭＴ 第１・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] １０００ＧＭＴ ４月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １２１５ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が国内経済と金融政策について講演 （フロリダ州フォートローダーデール） １２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省）[USLCTS=ECI] １３３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が国内経済と金融政策について講演 （フロリダ州フォートローダーデール） １４００ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が上院銀行住宅都市委員会で金融改革について証言 １８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 １９３０ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 （ワシントン州ベルビュー） ２３００ＧＭＴ イエレン米ＦＲＢ副議長が経済見通しと金融政策について講演（ボストン） 国際金融協会（ＩＩＦ）会合（コペンハーゲン、８日まで） フランスのモスコビシ経済・財政・対外貿易相が記者会見（パリ） 英中銀金融政策委員会（７日まで） ゲーム見本市「Ｅ３」（ロサンゼルス、７日まで） ＩＴ見本市「コンピューテックス台北」（９日まで） 世界経済フォーラムの欧州・中東・北アフリカ・中央アジアに関する会議 （最終日、イスタンブール） 上海協力機構首脳会議（北京、７日まで） ロシア大統領が訪中（７日まで） 日露投資フォーラム（ロシア・カザン） 金融セクターに関する政策課題についての年次国際セミナー 韓国［顕忠日］ （東京 ６日 ロイター）