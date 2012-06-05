指標予測＝1―3月期実質ＧＤＰ2次速報、前期比年率＋4.4％へ小幅上方修正

［東京 ５日 ロイター］ ロイターがまとめた民間調査機関の事前予測によると、 ２０１２年１―３月期実質国内総生産（ＧＤＰ）２次速報の予測中央値は、前期比プラス １．１％、前期比年率プラス４．４％と、１次速報のプラス１．０％、同プラス４．１％ から小幅な上方修正となる見通し。法人企業統計で設備投資が増加したことが主因。 財務省が今月１日に発表した１―３月期の法人企業統計は、ソフトウエアを含む設備投 資額が全産業で前年比３．３％増と２期連続で増加。多くのエコノミストがこの結果を受 けて、ＧＤＰ２次速報の設備投資を上方修正した。２次速報の設備投資はマイナス２．９ ％と、前期の反動減でマイナス３．９％と大きく目減りした１次速報から持ち直す見込み。 設備投資以外も含めた全体像は１次速報から大きな修正がないため「景気認識に修正を もたらすものにはならない」（第一生命経済研究所）という。しかし「緩やかな回復基調 との判断に変わりはない。エコカー補助金で個人消費が下支えられること、復興対策が動 き出したことから、日本経済がマイナス成長に転じる可能性は低い」（ＲＢＳ証券）との 声もあった。 各調査機関の見通しは以下の通り。 （単位：％、前期比） 年率 実質 民間設備 中央値 4.4 1.1 -2.9 最大 5.2 1.3 -1.4 最小 3.8 0.9 -4.1 社数 25 25 24 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 調査機関 Barclays Capital 5.0 1.2 -1.5 BNP Paribas 4.5 1.1 -3.2 BofAML 4.3 1.0 CA-CIB 4.5 1.1 -3.2 Citi 4.0 1.0 -3.7 Dai-ichi Life Research 4.4 1.1 -3.5 Daiwa SB Investments 4.9 1.2 -2.8 Informa Global Markets 5.1 1.3 -2.0 ITOCHU Economic Research Institute 4.0 1.0 -4.1 Japan Research Institute 5.2 1.3 -1.8 JPMorgan Chase 4.5 1.1 -2.9 Meiji Yasuda Life Insurance 4.1 1.0 -3.3 Mitsubishi Research Institute 4.5 1.1 -1.4 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Sec 3.8 0.9 -3.3 Mitsubishi UFJ Research & Consulting 4.5 1.1 -2.1 Mizuho Research Institute 4.3 1.1 -3.1 Monex 4.7 1.2 -2.8 Morgan Stanley MUFG Securities 4.0 1.0 -2.9 Nomura 3.9 1.0 -3.5 Norinchukin Research 4.5 1.1 -2.9 RBS 4.4 1.1 -3.2 Shinkin Central Bank 4.4 1.1 -3.1 SMBC Nikko Securities 4.3 1.1 -2.5 Sumitomo Mitsui Asset Management 4.1 1.0 -2.9 UBS 4.1 1.0 -2.5