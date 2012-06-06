追加：起債予測一覧〔表〕＝6月6日現在

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追加：各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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双日 <0#2768=JFI> 6/ 5 AA 期間5年、発行額100億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／L+45─50bp
来週前半に起債予定
日本郵船 <0#9101=JFI> 6/ 4 AA 期間5年・6年・10年
発行額：各200億円、100億円、
100億円
主幹事：
5年債：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、
ドイツ、
6年債と10年債：三菱ＵＦＪＭＳ、
大和
レンジ／
5年債：T(286回)+20─27bp
6年債：T(295回)+22─29bp
10年債：T(323回)+28─35bp
来週前半に起債予定
大陽日酸 <0#4091=JFI> 6/ 1 AA 期間5年、発行額100億円
主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(286回)+20─21bp
6月7日に起債予定
三井造船 <0#7003=JFI> 6/ 1 AA 期間5年、発行額100億円
主幹事：ＳＭＢＣ日興、みずほ
レンジ／L+58─65bp
最速6月8日に起債予定
ＮＴＴデータ <0#9613=JFI> 5/31 AA 期間10年、発行額200億円
主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、大和
レンジ／T(323回)+8─10bp
最速6月8日に起債予定
沖縄電力 <0#9511=JFI> 5/29 AA 期間10年、発行額100億円
主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(323回)+13─15bp
6月8日に起債予定
日本トムソン (6480.T) 5/29 A 期間5年、発行額50億円
主幹事：みずほインベ、
三菱ＵＦＪＭＳ
6月中に起債予定
古河電気工業 <0#5801=JFI> 5/29 AA 期間5年、発行額100億円
主幹事：みずほ、野村
レンジ／L+26bp
6月7日に起債予定
阪和興業 <0#8078=JFI> 5/28 AA 期間3年、発行額100億円
主幹事：大和、みずほ
レンジ／L+14─16bp
6月8日に起債予定
清水建設 <0#1803=JFI> 5/28 A 期間7年、発行額100億円
主幹事：野村
6月中に起債予定
野村ホールディングス 5/24 AA 期間3年・5年、個人債
<0#8604=JFI> 主幹事：野村
仮条件／
3年債：利率0.50─1.10％
5年債：利率0.70─1.30％
6月12日に起債予定
格付け：Ａ＋(Ｒ＆Ｉ)、
ＡＡ─(ＪＣＲ)
三菱ＵＦＪ信託銀行 5/24 AA 期間10年、発行額800億円、劣後債
<0#8402=JFI> 個人債
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ
仮条件／利率1.00─1.70％
6月8日に起債予定
格付け：ＡＡ─(ＪＣＲ)
引受額(単位：億円)：
三菱ＵＦＪＭＳ400、野村、大和各140
ＳＭＢＣ日興70、
岡三、東海東京、みずほ各15、
東洋3、丸三2
りそな銀行 <0#8319=JFI> 5/18 A 期間10年(ノンコール5)、劣後債
主幹事：野村、大和
仮条件／当初5年が1.10─1.60％、
以降が5年スワップレート+70─100bp
6月14日に起債予定
申込期間：6月14日─20日
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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国際協力機構 5/ 7 A 期間10年・20年
<0#1273=JFI> 発行額：各100億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
6月15日に起債予定、払込日：6月22日
格付けはＡＡ＋(Ｒ＆Ｉ)、ＡＡ─(Ｓ＆Ｐ)
日本政策投資銀行 5/15 A 期間3年・5年
<0#0903=JFI> 主幹事：野村、大和、みずほ
発行時期は第2・四半期
4/ 2 <2012年度発行方針>
発行額：4000億円程度
沖縄振興開発金融公庫 4/12 AA 期間10年、発行額100億円
<0#0949=JFI> 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(323回)+4─5bp
来週前半に起債予定
日本学生支援機構 4/ 6 A 期間2年、発行額400億円
<0#0948=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、みずほ
6月に起債予定(7月に発行予定)
A <2012年度発行予定、総額1800億円>
2年債：7月(発行額400億円)、9月(500億円)
2013年2月(400億円)
3年債：11月(500億円)
日本政策金融公庫 3/ 7 2012年度第1四半期の主幹事：
<0#0910=JFI> 野村、三菱ＵＦＪＭＳ、メリル
住宅金融支援機構 5/18 AA 期間10年・15年・20年
<0#0943=JFI> 発行額：各100億円、100
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