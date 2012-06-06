UPDATE1: 福祉医療機構、期間10年の財投機関債発行条件を決定＝利率0.930％

［東京 ６日 ロイター］ 野村証券によると、独立行政法人福祉医療機構 <0#0940=JFI>は、期間１０年の財投機関債の発行条件を決定した。 発行額１７０億円。 利率 ０．９３０％ 発行価格 １００円 スプレッド 第３２３回国債流通利回り＋０．０４５％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 独立行政法人福祉医療機構 募集期間 ６月 ６日 第３１回財投機関債 払込日 ６月１８日 発行額 １７０億円 各債券の金額 １０００万円 期間 １０年 主幹事 下記参照 利率 ０．９３０％ 受託会社 三井住友銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 ＡＡ（Ｒ＆Ｉ） 応募者利回り ０．９３０％ 償還日 ２０２２年６月２０日 利払日 ６月、１２月の各２０日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事 ：野村証券、ＳＭＢＣ日興証券、みずほ証券 ・引受証券と引受額（単位：億円） 野村証６８ ＳＭＢＣ日興証５１ みずほ証５１ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２０銭 （ロイターニュース 片山直幸）