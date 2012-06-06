UPDATE1: 富士重工業<7270.T>、4年・100億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.71％

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［東京 ６日 ロイター］ 大和証券によると、富士重工業(7270.T)は、期間４年の
国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１００億円。
利率 ０．７１％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．２８％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 富士重工業 募集期間 ６月 ６日
第１６回国内普通社債 払込日 ６月１３日
発行額 １００億円 各社債の金額 １億円
期間 ４年 引受会社 大和証券（単独）
利率 ０．７１％ 財務代理人 みずほコーポレート銀行
発行価格 １００円 格付け・予定 ＢＢＢ（Ｒ＆Ｉ）
応募者利回り ０．７１０％
償還日 ２０１６年６月１３日
利払日 ６月、１２月の各１３日
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・引受手数料：合計３５銭
（ロイターニュース 片山直幸）
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