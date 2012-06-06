UPDATE1: 富士重工業<7270.T>、4年・100億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.71％

［東京 ６日 ロイター］ 大和証券によると、富士重工業( 7270.T )は、期間４年の 国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額１００億円。 利率 ０．７１％ 発行価格 １００円 スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．２８％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 富士重工業 募集期間 ６月 ６日 第１６回国内普通社債 払込日 ６月１３日 発行額 １００億円 各社債の金額 １億円 期間 ４年 引受会社 大和証券（単独） 利率 ０．７１％ 財務代理人 みずほコーポレート銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 ＢＢＢ（Ｒ＆Ｉ） 応募者利回り ０．７１０％ 償還日 ２０１６年６月１３日 利払日 ６月、１２月の各１３日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受手数料：合計３５銭 （ロイターニュース 片山直幸）