UPDATE1: 富士電機<6504.T>、期間3年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.79％

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［東京 ６日 ロイター］ みずほ証券によると、富士電機(6504.T)<0#6504=JFI>は、
期間３年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１５０億円。
利率 ０．７９％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．３８％程度
【 発行条件一覧 】
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銘柄 富士電機 募集期間 ６月 ６日
第２５回国内普通社債 払込日 ６月１３日
発行額 １５０億円 各社債の金額 １億円
期間 ３年 担保 無担保
利率 ０．７９％ 主幹事 みずほ証券、ＳＭＢＣ日興証券
発行価格 １００円 野村証券
応募者利回り ０．７９０％ 財務代理人 みずほコーポレート銀行
償還日 ２０１５年６月１２日 格付け・予定 ＢＢＢ＋（Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ）
利払日 ６月、１２月の各１３日
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・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２５銭
・引受証券と引受責任額（案、単位：億円）
みずほ証６９ ＳＭＢＣ日興証６０ 野村証１５
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証６
（ロイターニュース 片山直幸）
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