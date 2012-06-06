UPDATE1: 富士電機<6504.T>、期間5年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率1.00％

Markets |
［東京 ６日 ロイター］ みずほ証券によると、富士電機(6504.T)<0#6504=JFI>は、
期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額５０億円。
利率 １．００％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．５２％程度
【 発行条件一覧 】
--------------------------------------------------------------------------------
銘柄 富士電機 募集期間 ６月 ６日
第２６回国内普通社債 払込日 ６月１３日
発行額 ５０億円 各社債の金額 １億円
期間 ５年 担保 無担保
利率 １．００％ 主幹事 みずほ証券、ＳＭＢＣ日興証券
発行価格 １００円 野村証券
応募者利回り １．０００％ 財務代理人 みずほコーポレート銀行
償還日 ２０１７年６月１３日 格付け・予定 ＢＢＢ＋（Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ）
利払日 ６月、１２月の各１３日
--------------------------------------------------------------------------------
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭
・引受証券と引受責任額（案、単位：億円）
みずほ証２３ ＳＭＢＣ日興証１８ 野村証５ 大和証４
（ロイターニュース 片山直幸）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
「人にやさしい経済」の条件
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文