UPDATE1: 富士電機<6504.T>、期間5年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率1.00％

［東京 ６日 ロイター］ みずほ証券によると、富士電機( 6504.T )<0#6504=JFI>は、 期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額５０億円。 利率 １．００％ 発行価格 １００円 スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．５２％程度 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 富士電機 募集期間 ６月 ６日 第２６回国内普通社債 払込日 ６月１３日 発行額 ５０億円 各社債の金額 １億円 期間 ５年 担保 無担保 利率 １．００％ 主幹事 みずほ証券、ＳＭＢＣ日興証券 発行価格 １００円 野村証券 応募者利回り １．０００％ 財務代理人 みずほコーポレート銀行 償還日 ２０１７年６月１３日 格付け・予定 ＢＢＢ＋（Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ） 利払日 ６月、１２月の各１３日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭 ・引受証券と引受責任額（案、単位：億円） みずほ証２３ ＳＭＢＣ日興証１８ 野村証５ 大和証４ （ロイターニュース 片山直幸）