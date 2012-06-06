インド株式市場・序盤＝続伸、銀行株が主導

ＳＥＮＳＥＸ指数.BSESN 前営業日比 出来高概算 ０４２６ＧＭＴ 16246.42 225.78高 0.31億株 寄り付き 16100.36 79.72高 前営業日終値 16020.64 32.24高 1.56億株 -------------------------------------------------------------------------------- ［６日 ロイター］ 序盤のインド株式市場は続伸。 ０４２５ＧＭＴ（日本時間午後１時２５分）現在、ＳＥＮＳＥＸ指数.BSESN（ムンバ イ証券取引所に上場する３０銘柄で構成）は２１１．７２ポイント（１．３２％）高の １万６２３２．３６。 ＮＳＥ指数.NSEI（ナショナル証券取引所に上場する５０銘柄で構成）は６５．００ ポイント（１．３４％）高の４９２８．３０。 今月にも利下げするとの観測でＮＳＥ銀行株指数は３日続伸。インドステイ ト銀行( SBI.NS )が１．９％高、ＨＤＦＣ銀行( HDBK.NS )が１．６％上昇。