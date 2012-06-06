7日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省） ０８：５０ 外貨準備等の状況（５月末） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債（６月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ 日本電機工業会会長交代会見 １３：００ ５月分携帯月次純増数 １４：００ ４月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] １４：３０ 中部電力 大野副社長記者会見（電事連） １５：１５ ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １５：３０ 全銀協会長会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ６日（水） ０１３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] ０９００ＧＭＴ 第１・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] １０００ＧＭＴ ４月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １２１５ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が国内経済と金融政策について講演 （フロリダ州フォートローダーデール） １２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省）[USLCTS=ECI] １３１５ＧＭＴ ガイトナー米財務長官、シリア関連の会合であいさつ １３３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が国内経済と金融政策について講演 （フロリダ州フォートローダーデール） １４００ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が上院銀行住宅都市委員会で金融改革について証言 １８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 １９３０ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 （ワシントン州ベルビュー） ００００ＧＭＴ イエレン米ＦＲＢ副議長が経済見通しと金融政策について講演（ボストン） 国際金融協会（ＩＩＦ）会合（コペンハーゲン、８日まで） フランスのモスコビシ経済・財政・対外貿易相がスペインのデギンドス経済相と会談（パリ） 英中銀金融政策委員会（７日まで） ゲーム見本市「Ｅ３」（ロサンゼルス、７日まで） ＩＴ見本市「コンピューテックス台北」（９日まで） 世界経済フォーラムの欧州・中東・北アフリカ・中央アジアに関する会議 （最終日、イスタンブール） 上海協力機構首脳会議（北京、７日まで） ロシア大統領が訪中（７日まで） 日露投資フォーラム（ロシア・カザン） 金融セクターに関する政策課題についての年次国際セミナー ＊米ＦＲＢ・ＩＭＦ・世銀が主催（ワシントン、８日まで） 韓国［顕忠日］ ７日（木） ０１３０ＧＭＴ ５月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０９４５ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が討論会に参加（コペンハーゲン） １１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ガイトナー米財務長官、開発銀行関連の式典に参加（ワシントン） １４００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が上下両院合同経済委員会で 経済見通しについて証言 １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １６００ＧＭＴ 米四半期資金循環統計（ＦＲＢ） １６１０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が国内経済と金融政策について講演 （ジョージア州ダラス） １７１５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「金融政策の透明性：変化と挑戦」（ミネアポリス） １９００ＧＭＴ ４月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] １９３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 「人民元の国際化が米・世界経済にもたらす意味」 （カリフォルニア州ラホヤ） １９３０ＧＭＴ 米ＦＲＢ、バーゼルＩＩＩ導入に関するルール案について採決 ２０１０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がＣＮＢＣのインタビュー（シカゴ） 国際金融協会（ＩＩＦ）会合（コペンハーゲン、８日まで） ドラギＥＣＢ総裁、イタリアの大学で講演（ミラノ） イタリアのモンティ首相が銀行関連の会合で講演（パレルモ） 金融セクターに関する政策課題についての年次国際セミナー ＊米ＦＲＢ・ＩＭＦ・世銀が主催（ワシントン、８日まで） ゲーム見本市「Ｅ３」（ロサンゼルス、最終日） ＩＴ見本市「コンピューテックス台北」（９日まで） 上海協力機構首脳会議（北京、最終日） ロシア大統領が訪中（最終日） ＥＵ・中南米・カリブ諸国（ＥＵ─ＬＡＣ）首脳会議（サンティアゴ、８日まで） （東京 ７日 ロイター）