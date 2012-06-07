8日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ １─３月ＧＤＰ２次速報（内閣府）[JPGDA=ECI] ０８：５０ ４月経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] ０８：５０ ５月貸出・資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（５月中：指定報告機関ベース）（財務省） ０９：１５ 閣議、閣議後会見 １２：４０ 大阪銀行協会会長就任会見 １３：３０ ５月全国企業倒産状況（東京商工リサーチ） １４：００ ５月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] １５：００ シャープ経営戦略説明会 １５：００ オリンパス 新中期計画 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ７日（木） ０１３０ＧＭＴ ５月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０９４５ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が討論会に参加（コペンハーゲン） １１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ガイトナー米財務長官、開発銀行関連の式典に参加（ワシントン） １４００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が上下両院合同経済委員会で 経済見通しについて証言 １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １６００ＧＭＴ 米四半期資金循環統計（ＦＲＢ） １６１０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が国内経済と金融政策について講演 （ジョージア州ダラス） １７１５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「金融政策の透明性：変化と挑戦」（ミネアポリス） １９００ＧＭＴ ４月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] １９３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 「人民元の国際化が米・世界経済にもたらす意味」 （カリフォルニア州ラホヤ） １９３０ＧＭＴ 米ＦＲＢ、バーゼルＩＩＩ導入に関するルール案について採決 ２０１０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がＣＮＢＣのインタビュー（シカゴ） 国際金融協会（ＩＩＦ）会合（コペンハーゲン、８日まで） ドラギＥＣＢ総裁、イタリアの大学で講演（ミラノ） イタリアのモンティ首相が銀行関連の会合で講演（パレルモ） 金融セクターに関する政策課題についての年次国際セミナー ＊米ＦＲＢ・ＩＭＦ・世銀が主催（ワシントン、８日まで） ゲーム見本市「Ｅ３」（ロサンゼルス、最終日） ＩＴ見本市「コンピューテックス台北」（９日まで） 上海協力機構首脳会議（北京、最終日） ロシア大統領が訪中（最終日） ＥＵ・中南米・カリブ諸国（ＥＵ─ＬＡＣ）首脳会議（サンティアゴ、８日まで） ８日（金） ０１３０ＧＭＴ ４月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０２１５ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が講演（アデレード） ０６００ＧＭＴ ４月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０６４５ＧＭＴ ４月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] ０８３０ＧＭＴ ５月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] 韓国中銀理事会 メキシコ中銀理事会 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミシガン州アン・アーバー） 金融セクターに関する政策課題についての年次国際セミナー ＊米ＦＲＢ・ＩＭＦ・世銀が主催（ワシントン、最終日） ＩＴ見本市「コンピューテックス台北」（９日まで） 国際金融協会（ＩＩＦ）会合（コペンハーゲン、最終日） 米フィリピン首脳会談（ワシントン） ＥＵ・中南米・カリブ諸国（ＥＵ─ＬＡＣ）首脳会議（サンティアゴ、８日まで） ＩＡＥＡとイランが核問題で協議（ウィーン） ラガルドＩＭＦ専務理事が会合で講演（ニューヨーク） （東京 ８日 ロイター）