起債予測一覧〔表〕＝6月8日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- ふくおか <0#8354=JFI> 6/ 7 AA 期間3年、発行額100億円、個人債 フィナンシャルグループ 主幹事：野村、ふくおか証 6月8日に起債予定 双日 <0#2768=JFI> 6/ 5 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／L+45─50bp 来週前半に起債予定 日本郵船 <0#9101=JFI> 6/ 4 AA 期間5年・6年・10年 発行額：各200億円、100億円、 100億円 主幹事： 5年債：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、 ドイツ、 6年債と10年債：三菱ＵＦＪＭＳ、 大和 レンジ／ 5年債：T(286回)+20─27bp 6年債：T(295回)+22─29bp 10年債：T(323回)+28─35bp 来週前半に起債予定 三井造船 <0#7003=JFI> 6/ 1 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、みずほ レンジ／L+60─63bp 6月8日に起債予定 ＮＴＴデータ <0#9613=JFI> 5/31 AA 期間10年、発行額200億円 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、大和 レンジ／T(323回)+9─10bp 6月8日に起債予定 沖縄電力 <0#9511=JFI> 5/29 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(323回)+13bp 6月8日に起債予定 日本トムソン ( 6480.T ) 5/29 AA 期間5年、発行額50億円 主幹事：みずほインベ、 三菱ＵＦＪＭＳ 来週後半に起債予定 阪和興業 <0#8078=JFI> 5/28 AA 期間3年、発行額100億円 主幹事：大和、みずほ レンジ／L+14bp 6月8日に起債予定 清水建設 <0#1803=JFI> 5/28 A 期間7年、発行額100億円 主幹事：野村 6月中に起債予定 野村ホールディングス 5/24 AA 期間3年・5年、個人債 <0#8604=JFI> 主幹事：野村 仮条件／ 3年債：利率0.50─1.10％ 5年債：利率0.70─1.30％ 6月12日に起債予定 格付け：Ａ＋(Ｒ＆Ｉ)、 ＡＡ─(ＪＣＲ) 三菱ＵＦＪ信託銀行 5/24 AA 期間10年、発行額800億円、劣後債 <0#8402=JFI> 個人債 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 仮条件／利率1.00─1.70％ 6月8日に起債予定 格付け：ＡＡ─(ＪＣＲ) 引受額(単位：億円)： 三菱ＵＦＪＭＳ400、野村、大和各140 ＳＭＢＣ日興70、 岡三、東海東京、みずほ各15、 東洋3、丸三2 りそな銀行 <0#8319=JFI> 5/18 AA 期間10年(ノンコール5)、劣後債 主幹事：野村、大和 仮条件／当初5年が1.10─1.60％、 以降が5年スワップレート+70─100bp 6月14日に起債予定 申込期間：6月14日─20日 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 国際協力機構 5/ 7 AA 期間10年・20年 <0#1273=JFI> 発行額：各100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 6月15日に起債予定、払込日：6月22日 格付けはＡＡ＋(Ｒ＆Ｉ)、ＡＡ─(Ｓ＆Ｐ) 日本政策投資銀行 5/15 A 期間3年・5年 <0#0903=JFI> 主幹事：野村、大和、みずほ 発行時期は第2・四半期 4/ 2 <2012年度発行方針> 発行額：4000億円程度 沖縄振興開発金融公庫 4/12 AA 期間10年、発行額100億円 <0#0949=JFI> 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(323回)+4─5bp 6月12日に起債予定 日本学生支援機構 4/ 6 A 期間2年、発行額400億円 <0#0948=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、みずほ 6月に起債予定(7月に発行予定) A <2012年度発行予定、総額1800億円> 2年債：7月(発行額400億円)、9月(500億円) 2013年2月(400億円) 3年債：11月(500億円) 日本政策金融公庫 3/ 7 2012年度第1四半期の主幹事： <0#0910=JFI> 野村、三菱ＵＦＪＭＳ、メリル 住宅金融支援機構 5/18 AA 期間10年・15年・20年 <0#0943=JFI> 発行額：各100億円、100億円以上、150億円 主幹事：野村、みずほ、大和 レンジ／ 10年債：T(323回)+6─7bp 15年債：T(96回)+11─13bp 20年債：T(136回)+14─16bp 6月12日に起債予定