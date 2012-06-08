［東京 ８日 ロイター］ 主幹事によると、フランスの自動車大手ルノー( RENA.PA ) は、期間２年のサムライ債（円建て外債）の発行条件を決定した。 発行額３２３億円。 利率 ３．２０％ 発行価格 １００円 スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋２．８０％程度 ［ 募集要項一覧 ］ -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 ルノー 募集期間 ６月 ８日 第１１回円貨社債 払込期日 ６月１５日 発行額 ３２３億円 各社債の金額 １億円 期間 ２年 主幹事 下記参照 利率 ３．２０％ 財務代理人 みずほコーポレート銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 ＢＢＢ＋（Ｒ＆Ｉ） 償還期限 ２０１４年６月１３日 Ａ─（ＪＣＲ） 利払日 ６月、１２月の各１５日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 みずほ証券 ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２０銭 （ロイターニュース 片山直幸）