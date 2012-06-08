Markets |
UPDATE1: 仏ルノー
［東京 ８日 ロイター］ 主幹事によると、フランスの自動車大手ルノー(RENA.PA)
は、期間２年のサムライ債（円建て外債）の発行条件を決定した。
発行額３２３億円。
利率 ３．２０％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋２．８０％程度
［ 募集要項一覧 ］
--------------------------------------------------------------------------------
銘柄 ルノー 募集期間 ６月 ８日
第１１回円貨社債 払込期日 ６月１５日
発行額 ３２３億円 各社債の金額 １億円
期間 ２年 主幹事 下記参照
利率 ３．２０％ 財務代理人 みずほコーポレート銀行
発行価格 １００円 格付け・予定 ＢＢＢ＋（Ｒ＆Ｉ）
償還期限 ２０１４年６月１３日 Ａ─（ＪＣＲ）
利払日 ６月、１２月の各１５日
--------------------------------------------------------------------------------
・主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 みずほ証券
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２０銭
（ロイターニュース 片山直幸）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文