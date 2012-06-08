UPDATE1: 阪和興業<8078.T>、期間3年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.54％

［東京 ８日 ロイター］ 大和証券によると、阪和興業( 8078.T )<0#8078=JFI>は、 期間３年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額１００億円。 利率 ０．５４％ 発行価格 １００円 スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．１４％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 阪和興業 募集期間 ６月 ８日 第２３回国内普通社債 払込期日 ６月１５日 発行額 １００億円 各社債の金額 １億円 期間 ３年 担保 無担保 利率 ０．５４％ 主幹事 大和証券 発行価格 １００円 みずほ証券 応募者利回り ０．５４０％ 財務代理人 三井住友銀行 償還期限 ２０１５年６月１５日 格付け・予定 ＢＢＢ＋（Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ） 利払日 ６月、１２月の各１５日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受責任額（案、単位：億円） 大和証４５ みずほ証２５ ＳＭＢＣ日興証１０ 野村証１０ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証１０ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２５銭 （ロイターニュース 片山直幸）