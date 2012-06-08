UPDATE1: ＮＴＴデータ<9613.T>、10年・250億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.95％

［東京 ８日 ロイター］ みずほ証券によると、ＮＴＴデータ( 9613.T )<0#9613=JFI> は、期間１０年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額２５０億円。 利率 ０．９５％ 発行価格 ９９円９４銭 スプレッド 第３２３回国債流通利回り＋０．０９％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 ＮＴＴデータ 募集期間 ６月 ８日 第２６回無担保社債 払込期日 ６月１５日 発行額 ２５０億円 各社債の金額 １億円 期間 １０年 主幹事 下記参照 利率 ０．９５％ 財務代理人 みずほコーポレート銀行 発行価格 ９９円９４銭 格付け・予定 ＡＡ＋（Ｒ＆Ｉ） 応募者利回り ０．９５６％（単利） ＡＡ＋（ＪＣＲ） 償還期限 ２０２２年６月２０日 利払日 ６月、１２月の各２０日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：みずほ証券 ＳＭＢＣ日興証券 大和証券 ・引受証券と引受額（単位：億円）： みずほ証１２４ ＳＭＢＣ日興証６３ 大和証６３ ・引受手数料：幹事手数料１０００万円、引受責任料５銭、販売手数料２０銭 （ロイターニュース 片山直幸）