UPDATE1: 三菱ＵＦＪ信託銀行、10年・800億円の個人向け劣後債の発行条件を決定＝利率1.36％

［東京 ８日 ロイター］ 三菱ＵＦＪ信託銀行<0#8402=JFI>は、期間１０年の劣後 債の発行条件を決定した。個人投資家を対象に募集される。発行額８００億円。発行登録 追補書類で明らかになった。 利率 １．３６％ 発行価格 １００円 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 三菱ＵＦＪ信託銀行 募集期間 ６月１１日─２６日 第１１回無担保社債 払込日 ６月２７日 （劣後特約付） 各社債の金額 １００万円 発行額 ８００億円 主幹事 三菱ＵＦＪモルガン・ 期間 １０年 スタンレー証券 利率 １．３６％ 社債管理者 野村信託銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 ＡＡ─（ＪＣＲ） 応募者利回り １．３６０％ 償還日 ２０２２年６月２７日 利払日 ６月、１２月の各２７日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受額（単位：億円） 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証４００ 野村証１４０ 大和証１４０ ＳＭＢＣ日興証７０ 岡三証１５ 東海東京証１５ みずほ証１５ 東洋証３ 丸三証２ ・引受手数料：５０銭 （ロイターニュース 片山直幸）