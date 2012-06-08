UPDATE1: 日本政策投資銀行、期間6年の政府保証債発行条件を決定＝利率0.283％

［東京 ８日 ロイター］ ＳＭＢＣ日興証券によると、日本政策投資銀行 <0#0903=JFI>は、期間６年の政府保証債の発行条件を決定した。 発行額３００億円。 利率 ０．２８３％ 発行価格 １００円 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 政府保証第１５回 申込期日 ６月１１日 日本政策投資銀行社債 払込期日 ６月１５日 発行額 ３００億円 各社債の金額 １０００万円 期間 ６年 引受・ 下記参照 利率 ０．２８３％ 募集取扱者 発行価格 １００円 社債管理者 三井住友銀行 償還日 ２０１８年６月１５日 利払日 ６月、１２月の各１５日 -------------------------------------------------------------------------------- ・政府保証：元金および利息の支払いについては日本国政府により保証されている。 ・引受・募集取扱者と引受額（単位：億円） ＳＭＢＣ日興証（事務幹事）９０ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証７０ 東海東京証４０ しんきん証３０ ＳＭＢＣフレンド証２０ アール・ビー・エス証１０ ゴールドマン・サックス証１０ 大和証１０ 野村証１０ メリルリンチ日本証１０ ・引受手数料：２５銭 （ロイターニュース 片山直幸）