追加：欧州危機関連ヘッドライン

＊記事本文を読む場合はヘッドライン末尾の番号をダブルクリックしてください。 ◎WRAPUP1: イタリア、国債買い入れ要請あり得ると表明 焦点は独ＥＳＭ承認問題へ [ID:nJT8187015] ◎ＥＵ財務相、スペイン銀支援を承認 業界再建に向け一歩前進[ID:nJT8186979] 《ＥＳＭ・欧州統合関連》 ◎独憲法裁、ＥＳＭと新財政協定の合憲性に関する判決時期示さず 政府は迅速な判断求める [ID:nJT8186423] ◎バルニエ欧州委員、年内の欧州銀行監督一元化を提案 非現実的との見方も [ID:nJT8187021] ◎フィンランド、担保差し入れなければスペイン銀支援に参加せず＝財務相 [ID:nnJT8186833] ◎ＥＳＭの直接的な銀行資本増強、アイルランドに遡及的に適用を＝財務相 [ID:nJT8186811] 《スペイン》 ◎スペイン、地方政府の債務処理支援のメカニズム構築で最終調整[ID:nTK8186177] 《イタリア》 ◎イタリア、景気好転への道のり長い 改革断行を＝ＩＭＦ[ID:nJT8186931] ◎イタリア国内銀行の国債保有、5月末は3025億ユーロで前月から小幅増＝中銀 ◎5月のイタリア民間部門銀行預金は2.1％増、企業融資は0.4％減[ID:nTK8186241] 《ギリシャ》 ◎上半期のギリシャ財政赤字は前年比6.2％縮小、国際支援の目標値に届かず [ID:nJT8186935] ◎ギリシャの銀行預金、「満足のゆくペース」で回復＝中銀総裁[ID:nTK8186337] ◎ギリシャの6カ月物Ｔビル入札、利回りは4.70％に低下[ID:nTK8186309] 《その他欧州諸国・要人発言》 ◎ユーロ圏危機、2008―09年金融危機ほど独経済に深刻な影響ない＝メルケル首相 [ID:nJT8186439] ◎2012年のドイツ経済は一段と弱くなる見通し、小幅な成長に＝メルケル首相 [ID:nJT8186403] ◎ユーロ圏の不透明感、世界全体の経済への信頼感損ねる＝キング英中銀総裁 [ID:nTK8186271] ◎フランス、持続可能な成長に向け構造改革の推進を＝中銀総裁[ID:nJT8186801] ◎ＥＣＢは責務の範囲内で行動する用意がある＝ノワイエ仏中銀総裁[ID:nTK8186265] ◎欧州危機は懸念要因、米金融政策は適切＝米セントルイス地区連銀総裁 [ID:nJT8186461] ◎仏銀のリスク評価「グループ２」、日独などの銀行と同水準＝Ｓ＆Ｐ[ID:nJT8186581] ◎2012年のポルトガル成長率は‐3％に、従来見通しからやや改善＝中銀 [ID:nJT8186537] ◎〔表〕ＬＩＢＯＲ＝英国銀行協会[ID:nTK0847056] ◎ＥＣＢが期間7日の流動性供給オペ、90行に1637億ユーロ供給[ID:nTK8186275] ◎ＥＣＢが期間28日の流動性供給オペ、27行に243億ユーロ供給[ID:nTK8186281] ◎ＥＵＲＩＢＯＲ3カ月物、過去最低更新 ＥＣＢ利下げ受け[ID:nTK8186255] ◎翌日物預金残高は7912.48億ユーロ、前営業日から減少＝ＥＣＢ[ID:nTK8186115] 《市場動向》 ◎〔外為マーケットアイ〕[ID:nTK0847148] ◎ＮＹ市場サマリー（10日）[ID:nTK8187201] ◎米国株式市場サマリー（10日）[ID:nJT8187211] ◎欧州株式市場サマリー（10日）[ID:nJT8186983] ◎欧州市場サマリー（10日）[ID:nJT8186993] 《分析記事・情報ＢＯＸ》 ◎〔情報ＢＯＸ〕ＥＵ財務相理事会出席者の発言要旨[ID:nTK8186169] ◎〔情報ＢＯＸ〕ＥＣＢ当局者の最近の発言[ID:nTK8187345] ◎〔ロイター調査〕ＥＣＢの中銀預金金利下げ、銀行間の資金取引活発化は期待薄 [ID:nTK8185421] ◎〔焦点〕欧州の銀行同盟、推進力よりも遠心力が強い様相[ID:nTK8185669] ［東京 １１日 ロイター］