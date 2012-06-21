再送：21日の国内・海外経済指標と行事予定

＊エジプト大統領選決選投票の結果発表は延期されました。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：００ 民主党・円高デフレ対策 ０８：３０ ６月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） １０：００ 大阪証券取引所定時株主総会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 （財務省） １０：３０ 流動性供給入札 （財務省） １０：３０─１２：００ 石田日銀審議委員講演（鹿児島市） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果 （財務省） １３：００ 深野原子力安全・保安院長会見 １４：００ 大阪証券取引所定例社長会見（大証） １４：００ 木村・石油連盟会長会見 １４：３０─１５：００ 石田日銀審議委員会見（鹿児島市） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） １７：１５ 総合資源エネルギー調査会総合部会電力システム改革専門委員会 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２０日（水） ０６００ＧＭＴ ５月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０８３０ＧＭＴ ６月の英金融政策委員会の議事録 ０８３０ＧＭＴ ５月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １６３０ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] １８００ＧＭＴ ＦＯＭＣ経済見通し発表 １８１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 ２２４５ＧＭＴ 第１・四半期ニュージーランドＧＤＰ ＥＣＢ理事会（２１日まで、金利発表なし） ノルウェー中銀金利決定会合 独オランダ首脳会談 国連持続可能な開発会議（リオ＋２０）（２２日まで、ブラジル・リオデジャネイロ） ２１日（木） ００３０ＧＭＴ 豪中銀月報 ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０８００ＧＭＴ ４月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] ０８３０ＧＭＴ ５月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２５８ＧＭＴ ６月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 ２２００ＧＭＴ ５月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] 台湾中銀金融政策決定会合 ＥＣＢ理事会（最終日、金利発表なし） ユーロ圏財務相会合（ルクセンブルク） アウン・サン・スー・チー氏が英議会で演説 （東京 ２１日 ロイター）