〔焦点〕緩和マネーが押し留める低金利、日銀委員も反転リスクを警戒

[東京 21日 ロイター] 緩和マネーが長期金利を低位に押しとどめている。足元では、行き過ぎた反動からやや戻して推移しているが、ギリシャのユーロ離脱や世界景気減速を懸念する世界の逃避マネーが日米独の国債に群がり、適正水準を喪失した金利形成が為された状況に、日銀審議委員からも今後の反転・上昇を警戒する声が出始めた。

先月28日、財務省は2010年度の財務書類を発表した。そこで浮かび上がったのは国家財政が417兆円の債務超過に陥った姿。名目ベースの国内総生産に迫る規模に日本国債が売られてもおかしくはなかったが、膨張を続ける世界の中銀マネーがそのノイズをかき消した。

「Global Bond Markets are turning Japanese, I think they’re turning Japanese, I really think so(世界の債券市場は日本化している。本当にそう思う)」。

米債券運用大手ピムコのビル・グロース氏が、そうつぶやいた2週間前。欧州不安の強まりでドイツ国債は2年物の国債利回りがマイナス圏に突入。30年物は歴史上、初めて日本国債の利回りを下回った。米国債利回りは10年物が1.4%まで下がり、それにつられて日本の10年物も今月4日、一時9年ぶりに0.7%台に突入した。

そのうねりを引き起こしたのは各国中銀の金融緩和によって膨張したマネーだ。リーマンショックに伴う流動性危機で、米連邦準備理事会(FRB)や欧州中央銀行(ECB)、日本銀行などの主要中銀は競うように金融緩和に踏み切った。しかし、その裏で、中央銀行がばら撒いたマネーは「カネ余り」と呼ばれる現象を加速させている。

国際決済銀行(BIS)や国際通貨基金(IMF)などによる直近の試算では、世界の金融資産(債券と株)は11年9月末時点で99.7兆ドルと、名目GDPである78.9兆ドルを20兆ドル余り上回って推移。元・財務省事務次官の杉本和行氏は「経済の実力以上に世界のマネーが増大し、行き場を失ったおカネは、相対的に安全とされる国債に向かっている」と話す。

<失われた適正価格>

「もはやフェアバリューの通じない世界に突入している」。JPモルガン証券・債券為替調査部の山脇貴史氏は戸惑いを隠さない。

本来なら長期金利の指標となる10年物の国債価格には、将来の物価上昇率やデフォルト(債務不履行)への備えが盛り込まれる。例えば、日本のケースでは、全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合、4月分)が前年比0.2%上昇の100.2、日本国ソブリンのクレジット・デフォルト・スワップ(CDS、5年物)が1%前後で取引されているため、これらを加算するだけでも1.2%は必要な計算となる。

全国銀行協会によると、都市銀行の資金調達原価は2011年9月末時点で0.85%。資金調達費用に人件費などの営業経費を加えた原価が運用利回りを超えれば、損失となりかねないが、20日の10年債利回りは0.820%と「損益分岐点」を下回っている。

適正水準を超えた国債利回りの低下に、日銀も、これまで以上に金利反転への警戒姿勢を強めている。5月22、23日の金融政策決定会合では、日米独の長期金利の低下に関連して、何人かの委員が、「各国中銀による国債買い入れなどの強力な金融緩和の影響も小さくない」と言及。その一方で「何かのきっかけで金利が非連続的に反転、上昇するリスクに注意が必要」と発言していたことが20日公表の議事要旨でわかった。

資金循環統計によると、日本国債の最大の買い手である日銀は、2011年度にその取得超過額が11兆4996億円に上り、純増額全体の約半分を占めた。このため、国債や社債を買い取る基金増額の副作用に神経質になっているのではとの声が、市場では出ている。

海外中銀による金融緩和も相まって「相対的に安全」とされる日本国債に海外マネーが流入。海外勢の構成比は、日銀の9.7%に肉薄する8.3%まですでに上昇しており、その逆流を警戒する声も少なくない。

(ロイターニュース 山口貴也、リサ・トワロナイト 編集:伊賀大記)