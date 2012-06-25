26日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：２０ 閣議・閣議後会見 ０８：５０ ５月の企業向けサービス価格指数（日銀） ０９：００ 総合資源エネルギー調査会天然ガスシフト基盤整備専門委員会 １０：００ ルネサスエレクトロニクス 株主総会 １０：００ シャープ 株主総会 １０：００ 新日鉄 株主総会 １０：００ 住友金属工業 株主総会 １０：００ 三菱自動車 株主総会 １０：００ 日産自動車 株主総会 １０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ １０年利付国債（７月債）の発行予定額等（財務省） １１：００ ＮＥＣ 環境経営行動計画への取り組みに関する説明会 １２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ 衆院本会議（一体改革法案採決） １５：１５ ２年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １６：００ ＪＡＬ社長定例会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２５日（月） １２３０ＧＭＴ ５月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ＥＵ外相理事会（ルクセンブルク） ２６日（火） ０６００ＧＭＴ ７月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ４月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 ５月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ハンガリー中銀金利決定会合 ワールド・バンキング＆ファイナンス・サミット２０１２（ロンドン、最終日） スロバキア大統領来日（３０日まで） （東京 ２６日 ロイター）