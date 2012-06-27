追加：〔表〕きょうの投信設定（27日）＝7本、64億9033万円

＊設定額を追加しました。 【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド２０１２─０６ ＜愛称：ハッピークォーター＞ ／パインブリッジ・インベストメンツ ──────────────────────────────────── 設定上限額：５０億円 設定額 ：４９億９９８２万円 販売会社 ：大垣共立銀行( 8361.T ) ◎グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジ型） グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ノーヘッジ型） ／三井住友アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：各３００億円 設定額 ：・（為替ヘッジ型） ：４億４１６７万円 ・（為替ノーヘッジ型）： ４８８４万円 販売会社 ：東洋証券( 8614.T ) ◎ダイワ・グローバル・リートα 為替ヘッジあり（毎月分配型） ダイワ・グローバル・リートα 為替ヘッジなし（毎月分配型） ／大和証券投資信託委託 ──────────────────────────────────── 設定上限額：・為替ヘッジあり：４億円（自己設定） ：・為替ヘッジなし：１億円（自己設定） 設定額 ：・為替ヘッジあり：４億円 ：・為替ヘッジなし：１億円 販売会社 ：大和証券 ◎通貨選択型ダイワ・グローバル・リートα 円ヘッジコース（毎月分配型） 通貨選択型ダイワ・グローバル・リートα 通貨セレクトコース（毎月分配型） ／大和証券投資信託委託 ──────────────────────────────────── 設定上限額：・円ヘッジコース ：４億円（自己設定） ：・通貨セレクトコース：１億円（自己設定） 設定額 ：・円ヘッジコース ：４億円 ：・通貨セレクトコース：１億円 販売会社 ：大和証券