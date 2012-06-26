27日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ １０：００ パナソニック 株主総会 １０：００ ソニー 株主総会 １０：００ 関西電力 株主総会 １０：００ 東京電力 株主総会 １０：００ マツダ 株主総会 １０：３０ 新型窓口販売方式による２年利付国債の発行条件等（財務省） １５：００ ニトリホールディングス ３―５月期決算発表 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２６日（火） ０６００ＧＭＴ ７月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ４月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 ５月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ハンガリー中銀金利決定会合 ワールド・バンキング＆ファイナンス・サミット２０１２（ロンドン、最終日） スロバキア大統領来日（３０日まで） 中国の温家宝首相がチリ訪問 米大統領選・ユタ州共和党予備選 ２７日（水） ０６００ＧＭＴ ５月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １５３０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がインタビュー（シカゴ） １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 ６月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] ワールド・バンキング＆ファイナンス・サミット２０１２（ロンドン、最終日） スロバキア大統領来日（３０日まで） メルケル独首相とオランド仏大統領が会談（パリ） （東京 ２７日 ロイター）