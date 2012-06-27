28日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 追加上場 ●アゼアス3161.OS 東証２部 既上場市場はジャスダック ０８：３０ ドコモ「ギャラクシーＳ 」発売セレモニー ０８：５０ ５月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] （予測中央値：前年比+3.0％） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １０：００ 東電 新会長・新社長が会見 １０：００ 任天堂 株主総会 １０：００ 大王製紙 株主総会 １０：００ アコーディア・ゴルフ 株主総会 １０：００ オリンパス 定時株主総会 １０：００ 三菱電機 株主総会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定（財務省） １１：００ 乗用車８社生産・輸出実績５月度 １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：３０ ７―９月期鋼材需要見通し（経済産業省） １４：３０ 総合資源エネルギー調査会総合部会電気料金審査専門委員会 １５：００ 谷垣自民党総裁会見 １５：００ デフレ脱却国民会議のシンポジウムで中原元日銀審議委員が講演 １６：００ 神戸製鋼所 鉄鋼産業懇談会後の会見 １６：３０ 茂木自民党政調会長会見 １７：３０ 藤田財務副大臣が会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２７日（水） ０６００ＧＭＴ ５月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １５３０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がインタビュー（シカゴ） １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １７００ＧＭＴ メルケル独首相とオランド仏大統領が会談（パリ） ６月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] ワールド・バンキング＆ファイナンス・サミット２０１２（ロンドン、最終日） スロバキア大統領来日（３０日まで） ユーロ圏財務相が電話会議 ２８日（木） ０７５５ＧＭＴ ６月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] ０８３０ＧＭＴ 第１・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI] ０８３０ＧＭＴ 第１・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI] ０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省）[USGDPR=ECI] １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米企業利益改定値（商務省）[USCPRF=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６１５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演（クリーブランド） １７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ２３００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（コロラド州アスペン） 「ＦＲＢに景気刺激は可能か」 ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、２９日まで） 欧州委員会がユーロ圏に関する四半期リポートを公表 スロバキア大統領来日（３０日まで） モンゴル国民大会議選挙 （東京 ２８日 ロイター）