追加：起債予測一覧〔表〕＝6月29日現在

追加：・アサヒグループホールディングス、東レ、商船三井を国内ＳＢ表に追加しました。 ・釜山銀行を円建て外債表に追加しました。 ・新韓銀行（円建て外債表掲載）の備考欄に、新たな年限とマーケティング・レン ジを追加しました。 ・三井住友銀行などを社債発行登録企業（別表）に追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # アサヒグループホールディングス6/29 AA 期間5年・7年 <0#2502=JFI> 発行額：各150億円以上、100億円 主幹事： 5年債：野村、大和、ＳＭＢＣ日興 7年債：大和、野村、みずほ 来週後半に起債予定 # 東レ <0#3402=JFI> 6/29 A 期間10年 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、 三菱ＵＦＪＭＳ # 商船三井 <0#9104=JFI> 6/29 AA 期間3年・5年・10年 発行額：各100億円以上、 100億円以上、100億円 主幹事： 3年債：大和、ＪＰモルガン 5年債と10年債： 大和、ＪＰモルガン、しんきん 来週後半に起債予定 川崎重工業 <0#7012=JFI> 6/28 A 期間7年・10年 主幹事： 7年債：大和、みずほ 10年債：みずほ、大和 イオンモール <0#8905=JFI> 6/27 A 期間5年・7年 主幹事：みずほ、大和、 三菱ＵＦＪＭＳ ＪＲ東日本 <0#9020=JFI> 6/19 AA 期間7年・10年・20年 発行総額500億円程度 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 来週後半に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 鉄道建設・運輸施設 6/12 A 期間5年・10年、 整備支援機構<0#1295=JFI> 発行額：各200億円程度、100億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、しんきん 7月に起債予定(8月払込み) 日本政策投資銀行 5/15 A 期間3年・5年 <0#0903=JFI> 主幹事：野村、大和、みずほ 発行時期は第2・四半期 4/ 2 <2012年度発行方針> 発行額：4000億円程度 日本学生支援機構 A <2012年度発行予定、総額1800億円> <0#0948=JFI> 2年債：9月(500億円) 2013年2月(400億円) 3年債：11月(500億円) 日本政策金融公庫 6/18 2012年度第2四半期、2年債の主幹事： <0#0910=JFI> みずほ、ＳＭＢＣ日興、大和 格付けＡＡ＋(Ｒ＆Ｉ)、 Ａａ３(ムーディーズ) 社債管理者：三菱東京ＵＦＪ銀行 6/18 A 期間2年、発行額500億円(国民生活事業） 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、大和 7月下旬に起債予定(8月上旬払込み) 6/18 A 期間2年、発行額300億円(中小企業事業） 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、大和 8月下旬に起債予定(9月上旬払込み) 住宅金融支援機構 6/12 A 期間10年・15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 7月上旬に起債予定 7月中旬に発行予定 3/ 6 A 期間30年 2012年度上期の主幹事：野村、 三菱ＵＦＪＭＳ -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 6/20 A 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：大和、みずほ 7月に発行予定 6/20 A 期間10年、発行額350億円程度 主幹事：ＳＭＢＣ日興、ＧＳ 8月に発行予定 6/20 A 期間10年、発行額350億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村 9月に発行予定 6/20 A 期間20年 主幹事：みずほ、大和、東海東京 7月に発行予定 6/20 A 期間20年 主幹事：野村、ドイツ、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 9月に発行予定 6/20 A 期間7年(スポット債) 主幹事：ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほインベ 8月に発行予定 3/ 9 <2012年度上半期発行計画> 10年債：2400億円程度 20年債：800億円程度 5年債：400億円程度 FLIP、スポット債：1400億円程度 EMTN：1000億円程度 総額：6000億円程度 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（環境再生保全機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 ------------------------------------