〔表〕きょうの投信設定（9日）＝5本

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【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド （毎月決算／目標払出し型）円・１年更新コース ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド （毎月決算／目標払出し型）豪ドル・６ヵ月更新コース ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド （毎月決算／目標払出し型）豪ドル・１年更新コース ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド （毎月決算／目標払出し型）ブラジルレアル・６ヵ月更新コース ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド （毎月決算／目標払出し型）ブラジルレアル・１年更新コース ／新光投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各２０００億円 設定額 ：── 販売会社 ：みずほ証券
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