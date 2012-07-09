追加：〔表〕きょうの投信設定（9日）＝5本、99億6354万円

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＊設定額を追加しました。 【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド （毎月決算／目標払出し型）円・１年更新コース ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド （毎月決算／目標払出し型）豪ドル・６ヵ月更新コース ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド （毎月決算／目標払出し型）豪ドル・１年更新コース ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド （毎月決算／目標払出し型）ブラジルレアル・６ヵ月更新コース ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド （毎月決算／目標払出し型）ブラジルレアル・１年更新コース ／新光投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各２０００億円 設定額 ：（合計 ９９億６３５４万円） ・円・１年更新コース ：１９億０６６４万円 ・豪ドル・６ヵ月更新コース ：１２億９２９０万円 ・豪ドル・１年更新コース ： ８億１１０７万円 ・ブラジルレアル・６ヵ月更新コース ：４５億７４８８万円 ・ブラジルレアル・１年更新コース ：１３億７８０４万円 販売会社 ：みずほ証券
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