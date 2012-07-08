起債予測一覧〔表〕＝7月9日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- クレディセゾン <0#8253=JFI> 7/ 6 AA 期間5年、発行額100億円、 ホールセール債 主幹事：みずほ、しんきん レンジ／L+23─28bp 今週後半に起債予定 7/ 6 AA 期間5年、発行額100億円、個人債 主幹事：みずほ、みずほインベ 仮条件／利率0.40─1.00％ 7月13日に起債予定 中京銀行 <0#8530=JFI> 7/ 6 A 期間10年(ノンコール5)、 発行額50億円、個人債 期限前償還条項付劣後債 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、東海東京 大和 仮条件(利率)／ 当初5年：1.04─1.64％、 以降：6カ月ユーロ円L+2.09─2.69％ 7月20日に起債予定 芙蓉総合リース <0#8424=JFI> 7/ 6 A 期間3年 主幹事：みずほ、野村、しんきん 中国電力 <0#9504=JFI> 7/ 5 AA 期間5年、発行額200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 今週後半に起債予定 関西電力 <0#9503=JFI> 7/ 4 AA 期間5年、 発行額200億円以上、最大で500億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(286回)+58─70bp 今週後半に起債予定 埼玉りそな銀行 <0#8400=JFI> 7/ 3 AA 期間10年(ノンコール5)、 発行額250億円、個人債 期限前償還条項付劣後債 主幹事：大和 仮条件(利率)／ 当初5年：1.10─1.60％、 以降：5年スワップ+0.70─1.00％ 7月13日に起債予定 明治ホールディングス 7/ 3 A 期間5年・7年 <0#2269=JFI> 主幹事：大和、みずほ 丸紅 <0#8002=JFI> 7/ 4 AA 期間5年・7年、発行額：各100億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 5年債：T(286回)+29─36bp 7年債：T(302回)+32─39bp 7月11日に起債予定 7/ 2 AA 期間5年、発行額400億円、個人債 主幹事：野村、みずほ 仮条件／利率0.40─0.70％ 7月11日に起債予定 東レ <0#3402=JFI> 6/29 AA 期間10年、発行額200億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(324回)+12─17bp 今週後半に起債予定 川崎重工業 <0#7012=JFI> 6/28 AA 期間7年・10年、発行額：各100億円 主幹事：みずほ レンジ／ 7年債：T(302回)+27─29bp 10年債：T(324回)+30─31bp 7月10日以降に起債予定 イオンモール <0#8905=JFI> 6/27 A 期間5年・7年 主幹事：みずほ、大和、 三菱ＵＦＪＭＳ -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 水資源機構 <0#0909=JFI> 7/ 2 A 期間3年、発行額：上限80億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 第3・四半期に起債予定 鉄道建設・運輸施設 6/12 A 期間5年・10年、 整備支援機構<0#1295=JFI> 発行額：各200億円程度、100億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、しんきん 7月に起債予定(8月払込み) 日本政策投資銀行 5/15 AA 期間3年・5年、発行額：各200億円程度 <0#0903=JFI> 主幹事：みずほ、大和、三菱ＵＦＪＭＳ 今週後半に起債予定 4/ 2 <2012年度発行方針> 発行額：4000億円程度 日本学生支援機構 A <2012年度発行予定、総額1800億円> <0#0948=JFI> 2年債：9月(500億円) 2013年2月(400億円) 3年債：11月(500億円) 日本政策金融公庫 6/18 2012年度第2四半期、2年債の主幹事： <0#0910=JFI> みずほ、ＳＭＢＣ日興、大和 格付けＡＡ＋(Ｒ＆Ｉ)、 Ａａ３(ムーディーズ) 社債管理者：三菱東京ＵＦＪ銀行 6/18 A 期間2年、発行額500億円(国民生活事業） 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、大和 7月下旬に起債予定(8月上旬払込み) 6/18 A 期間2年、発行額300億円(中小企業事業） 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、大和 8月下旬に起債予定(9月上旬払込み) 住宅金融支援機構 6/12 AA 期間10年・15年・20年 <0#0943=JFI> 発行額：各100億円、 120億円以上(増額の可能性あり)、150億円 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ レンジ／ 10年債：T(324回)+5─6bp 15年債：T(96回)+11─13bp 20年債：T(137回)+14─15bp