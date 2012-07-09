追加：起債予測一覧〔表〕＝7月9日現在

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追加：・新日本製鉄、三菱東京ＵＦＪ銀行、東急不動産を国内ＳＢ表に追加しました。 ・高速道路機構を財投機関債表に追加しました。 ・日本学生支援機構（財投機関債表掲載）の備考欄に２年債の主幹事を追加しまし た。 ・武田薬品工業、三菱商事、みずほフィナンシャルグループ（ケイマン）２を 海外ＳＢ表に追加しました。 ・住宅金融支援機構（財投機関債・ＡＢＳ表掲載）の備考欄に変更された主幹事を 追加しました。 ・Ｊ─オイルミルズを社債発行登録企業（別表）に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 新日本製鉄 <0#5401=JFI> 7/ 9 AA 期間7年・10年 主幹事： 7年債：ＪＰモルガン、 三菱ＵＦＪＭＳ 10年債：みずほ、ＧＳ、シティＧ 今週後半に起債予定 # 三菱東京ＵＦＪ銀行 7/ 9 AA 期間3年・5年・10年 <0#8315=JFI> 発行額： 3年債と5年債が計500億円程度 10年債が100億円以上 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 3年債：T(271回)+10─12bp 5年債：T(286回)+10─12bp 10年債：T(324回)+10─12bp 今週後半以降に起債予定 # 東急不動産 <0#8815=JFI> 7/ 9 A 期間5年 主幹事：大和、みずほ クレディセゾン <0#8253=JFI> 7/ 6 AA 期間5年、発行額100億円 ホールセール債 主幹事：みずほ、しんきん レンジ／L+23─26bp 今週後半に起債予定 7/ 6 AA 期間5年、発行額100億円、個人債 主幹事：みずほ、みずほインベ 仮条件／利率0.40─1.00％ 7月13日に起債予定 中京銀行 <0#8530=JFI> 7/ 6 A 期間10年(ノンコール5)、 発行額50億円、個人債 期限前償還条項付劣後債 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、東海東京 大和 仮条件(利率)／ 当初5年：1.04─1.64％、 以降：6カ月ユーロ円L+2.09─2.69％ 7月20日に起債予定 芙蓉総合リース <0#8424=JFI> 7/ 6 AA 期間3年、発行額100億円 主幹事：みずほ、野村、しんきん 今週後半に起債予定 中国電力 <0#9504=JFI> 7/ 5 AA 期間5年、発行額200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ レンジ／T(286回)+38─45bp 今週後半に起債予定 関西電力 <0#9503=JFI> 7/ 4 AA 期間5年、 発行額：200億円以上、最大で500億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(286回)+60─68bp 今週後半に起債予定 埼玉りそな銀行 <0#8400=JFI> 7/ 3 AA 期間10年(ノンコール5)、 発行額250億円、個人債 期限前償還条項付劣後債 主幹事：大和 仮条件(利率)／ 当初5年：1.10─1.60％、 以降：5年スワップ+0.70─1.00％ 7月13日に起債予定 明治ホールディングス 7/ 3 A 期間5年・7年 <0#2269=JFI> 主幹事：大和、みずほ 丸紅 <0#8002=JFI> 7/ 4 AA 期間5年・7年、発行額：各100億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 5年債：T(286回)+31─35bp 7年債：T(302回)+34─39bp 7月11日に起債予定 7/ 2 AA 期間5年、発行額400億円、個人債 主幹事：野村、みずほ 仮条件／利率0.40─0.70％ 7月11日に起債予定 東レ <0#3402=JFI> 6/29 AA 期間10年、発行額200億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(324回)+12─15bp 今週後半に起債予定 川崎重工業 <0#7012=JFI> 6/28 AA 期間7年・10年、発行額：各100億円 主幹事：みずほ レンジ／ 7年債：T(302回)+28bp 10年債：T(324回)+30bp 7月10日に起債予定 イオンモール <0#8905=JFI> 6/27 A 期間5年・7年 主幹事：みずほ、大和、 三菱ＵＦＪＭＳ -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 高速道路機構<0#0905=JFI> 7/ 9 AA 期間4年・10年・20年 発行額：各300億円、300億円、200億円 入札方式 7月13日に起債予定 水資源機構 <0#0909=JFI> 7/ 2 A 期間3年、発行額：上限80億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 第3・四半期に起債予定 鉄道建設・運輸施設 6/12 A 期間5年・10年、 整備支援機構<0#1295=JFI> 発行額：各200億円、110億円
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