決済機構局長に早崎氏、フランクフルト事務所長に副島氏＝日銀人事

［東京 ９日 ロイター］ 日銀は９日、今月１７日付で決済機構局長に総務人事局の早崎保浩氏、フランクフルト事務所長に副島豊・決済機構局参事役をそれぞれ充てる人事を発表した。また、青森支店長に宮下俊郎・業務局統括課長、甲府支店長に前川瑞穂・名古屋支店次長、京都支店長に鎌田沢一郎・決済機構局参事役、熊本支店長に坂本哲也・総務人事局総務課長がそれぞれ就任する。

このほか、検査室検査役に渋谷康一郎・京都支店長、金融研究所兼決済機構局に宮内篤・決済機構局長、決済機構局参事役に松本順丈・甲府支店長、決済機構局参事役に小田信之・金融研究所経済ファイナンス研究課長、金融研究所に木下智博・青森支店長、金融機構局金融データ課長に総務人事局の田口哲也氏、金融機構局金融モニタリング課長に本幡克哉・熊本支店長、調査統計局地域経済調査課長に総務人事局の佐藤聡一氏、業務局統括課長に福地慶太・システム情報局システム管理課長、システム情報局新日銀ネット構築運行課長に武田直己・決済機構局企画役兼総務人事局企画役、システム情報局システム基盤構築課長兼システム情報局参事役に浅田徹・同局新日銀ネット構築課長、情報サービス局金融広報課長に総務人事局の橋口和氏、総務人事局総務課長に林新一郎・同局人事課長、総務人事局人事課長に廣島鉄也・金融機構局金融モニタリング課長、総務人事局人材開発課長に緒方公一・同局企画役がそれぞれ就任する。

早崎保浩（はやさき・やすひろ）氏

１９８３年東大法卒、日銀入行。２００５年７月横浜支店長、２００９年５月金融機構局審議役。鹿児島県出身、５１歳。

副島豊（そえじま・ゆたか）氏

１９９０年京大経卒、日銀入行。２０１１年７月決済機構局参事役。佐賀県出身、４６歳。

宮下俊郎（みやした・としろう）氏

１９８８年早大法卒、日銀入行。２０１０年７月業務局統括課長。埼玉県出身、４７歳。

前川瑞穂（まえかわ・みずほ）氏

１９８６年大阪市立大法卒、日銀入行。２００９年１０月名古屋支店次長。和歌山県出身、４９歳。

鎌田沢一郎（かまた・さわいちろう）氏

１９８４年慶大経卒、日銀入行。２００７年８月大分支店長、０９年１１月決済機構局参事役。神奈川県出身、５２歳。

坂本哲也（さかもと・てつや）氏

１９８８年東大法卒、日銀入行。２００９年７月企画局参事役、１０年７月総務人事局総務課長。石川県出身、４８歳。