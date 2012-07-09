10日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：２５ 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ６月マネーストック統計（日銀）[JPBOJM=ECI] １０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省） １１：００ ＮＥＣスマートエネルギー事業説明会 １２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省） １３：３０ 経団連 中長期エネルギーシナリオに関する背景説明 １４：００ ６月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １４：３０ 東芝グループ研究開発戦略説明会 １５：００ ７月ＥＳＰフォーキャスト調査（日経センター） １５：１５ ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ９日（月） ０１３０ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（バンコク） ０１３０ＧＭＴ ６月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０５００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演（バンコク） ０６００ＧＭＴ ５月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] １２３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が現在の経済・金融動向とＥＣＢの政策スタンスを説明 （ブリュッセル） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １５３０ＧＭＴ タッカー英中銀副総裁、ＬＩＢＯＲ操作問題めぐり証言 １５５５ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が経済見通しについて講演 （米アイダホ州コー・ダリーン） １９００ＧＭＴ ５月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] ユーロ圏財務相会合 英ファンボロー国際航空ショー（１５日まで） ＡＳＥＡＮ外相会議（プノンペン） １０日（火） ０６４５ＧＭＴ ５月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ５月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ５月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０８３０ＧＭＴ ５月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １００５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演（ロンドン） １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 ６月中国貿易統計[CNTRD=ECI] ブラジル中銀通貨政策委員会（１１日まで） ＥＵ財務相理事会 独憲法裁、ＥＳＭの合憲性について口頭審理 ノワイエ仏中銀総裁、中銀の年次報告書を公表 英ファンボロー国際航空ショー（１５日まで） ＡＳＥＡＮ＋３外相会議（プノンペン） （東京 １０日 ロイター）