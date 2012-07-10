UPDATE1: 川崎重工業<7012.T>、期間7年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.681％

［東京 １０日 ロイター］ みずほ証券によると、川崎重工業( 7012.T )<0#7012=JFI> は、期間７年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額１００億円。 利率 ０．６８１％ 発行価格 １００円 スプレッド 第３０２国債流通利回り＋０．２８％ 【 発行概要一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 川崎重工業 募集期間 ７月１０日 第３５回国内普通社債 払込日 ７月１９日 発行額 １００億円 各社債の金額 １億円 期間 ７年 主幹事 みずほ証券 利率 ０．６８１％ 財務代理人 みずほコーポレート銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 Ａ（ＪＣＲ） 応募者利回り ０．６８１％ Ａ─（Ｒ＆Ｉ） 償還日 ２０１９年７月１９日 利払日 １月、７月の各１９日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受責任額（案 単位：億円） みずほ証５０ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証２０ 野村証１０ 大和証１０ ＳＭＢＣ日興証１０ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭 （ロイターニュース 片山直幸）