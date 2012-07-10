UPDATE1: 住宅金融支援機構、10年一般担保住宅金融支援機構債の発行条件決定＝利率0.850％

［東京 １０日 ロイター］ 大和証券によると、住宅金融支援機構<0#0943=JFI>は、 期間１０年の一般担保住宅金融支援機構債券の発行条件を決定した。 発行額１００億円。 利率 ０．８５０％ 発行価格 １００円 スプレッド 第３２４回国債流通利回り＋０．０５％ 【 発行概要一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 住宅金融支援機構 募集期間 ７月１０日 一般担保第１０７回 払込日 ７月１８日 住宅金融支援機構債券 各債券の金額 １０００万円 発行額 １００億円 主幹事 下記参照 期間 １０年 受託会社 三井住友銀行 利率 ０．８５０％ 格付け・予定 ＡＡ＋（Ｒ＆Ｉ） 発行価格 １００円 ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ） 応募者利回り ０．８５０％ 償還日 ２０２２年６月２０日 利払日 ６月、１２月の各２０日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：大和証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、みずほ証券 ・引受証券と引受額（単位：億円） 大和証３８ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証２８ みずほ証２８ ＲＢＳ証２ クレディ・スイス証２ ドイツ証２ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２０銭 （ロイターニュース 片山直幸）