ユナイテッド・アーバン<8960.T>、期間4年の個人向け投資法人債を20日に起債へ

［東京 １０日 ロイター］ ユナイテッド・アーバン投資法人( 8960.T )<0#8960=JFI> は、個人投資家向けに販売する投資法人債の利率など発行条件を２０日に決定する予定。 期間４年で、発行予定額は１００億円。訂正発行登録書などで明らかになった。 【 募集要項（予定） 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 ユナイテッド・アーバン 申込期間 ７月２３日─８月 ２日 投資法人第８回投資法人債 払込日 ８月 ６日 発行額 １００億円 各債券の金額 １００万円 期間 ４年 主幹事 大和証券 利率 未定 投資法人債 三菱ＵＦＪ信託銀行 発行価格 未定 管理者 償還日 ２０１６年８月 ５日 -------------------------------------------------------------------------------- ・利率（予定）：０．５５％─１．１５％の範囲内 ・条件決定日（予定）：７月２０日