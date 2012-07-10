ユナイテッド・アーバン<8960.T>、期間4年の個人向け投資法人債を20日に起債へ

Investing |
［東京 １０日 ロイター］ ユナイテッド・アーバン投資法人(8960.T)<0#8960=JFI>
は、個人投資家向けに販売する投資法人債の利率など発行条件を２０日に決定する予定。
期間４年で、発行予定額は１００億円。訂正発行登録書などで明らかになった。
【 募集要項（予定） 】
--------------------------------------------------------------------------------
銘柄 ユナイテッド・アーバン 申込期間 ７月２３日─８月 ２日
投資法人第８回投資法人債 払込日 ８月 ６日
発行額 １００億円 各債券の金額 １００万円
期間 ４年 主幹事 大和証券
利率 未定 投資法人債 三菱ＵＦＪ信託銀行
発行価格 未定 管理者
償還日 ２０１６年８月 ５日
--------------------------------------------------------------------------------
・利率（予定）：０．５５％─１．１５％の範囲内
・条件決定日（予定）：７月２０日
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文