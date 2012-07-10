11日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ 企業物価指数（５月確報・６月速報、日銀）[JPCGPY=ECI JPCGP=EC] ０８：５０ ５月第３次産業活動指数（経産省）［JPTERT=ECI］ １０：００ ソフトバンク法人向けセミナー 社長講演会 １０：００ ６月ビール系飲料課税出荷数量 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １１：００ 日立 節電システム発表会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ ローム パワー半導体説明会 １５：００めど ６月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０日（火） ０５００ＧＭＴ ノワイエ仏中銀総裁、中銀の年次報告書を公表 ０６４５ＧＭＴ ５月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ５月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ５月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０８３０ＧＭＴ ５月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １００５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演（ロンドン） １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 ６月中国貿易統計[CNTRD=ECI] ブラジル中銀通貨政策委員会（１１日まで） ＥＵ財務相理事会 独憲法裁、ＥＳＭの合憲性について口頭審理 英ファンボロー国際航空ショー（１５日まで） ＡＳＥＡＮ＋３外相会議（プノンペン） 英バークレイズ( BARC.L )のアギウス会長が英下院財政委でＬＩＢＯＲ問題で証言 キャメロン英首相がオランド仏大統領と会談（ロンドン） ドイツのメルケル首相がインドネシアのユドヨノ大統領と会談（ジャカルタ） １１日（水） ０６００ＧＭＴ ６月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０６４５ＧＭＴ ５月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 １１００ＧＭＴ ＥＣＢ、ユーロの国際的な役割に関するリポート １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １８００ＧＭＴ ６月１９─２０日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ブラジル中銀通貨政策委員会（金利発表） 英ファンボロー国際航空ショー（１５日まで） （東京 １１日 ロイター）