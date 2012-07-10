11日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝国内経済・指標関係＝＝＝
日銀金融政策決定会合（１日目）
０８：５０ 企業物価指数（５月確報・６月速報、日銀）[JPCGPY=ECI JPCGP=EC]
０８：５０ ５月第３次産業活動指数（経産省）［JPTERT=ECI］
１０：００ ソフトバンク法人向けセミナー 社長講演会
１０：００ ６月ビール系飲料課税出荷数量
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１１：００ 日立 節電システム発表会
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１３：００ ローム パワー半導体説明会
１５：００めど ６月工作機械受注速報（日本工作機械工業会）
＝＝海外指標・指標関係＝＝
日本時間はＧＭＴプラス９時間
１０日（火）
０５００ＧＭＴ ノワイエ仏中銀総裁、中銀の年次報告書を公表
０６４５ＧＭＴ ５月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI]
０８３０ＧＭＴ ５月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI]
０８３０ＧＭＴ ５月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI]
０８３０ＧＭＴ ５月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI]
１００５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演（ロンドン）
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札
６月中国貿易統計[CNTRD=ECI]
ブラジル中銀通貨政策委員会（１１日まで）
ＥＵ財務相理事会
独憲法裁、ＥＳＭの合憲性について口頭審理
英ファンボロー国際航空ショー（１５日まで）
ＡＳＥＡＮ＋３外相会議（プノンペン）
英バークレイズ(BARC.L)のアギウス会長が英下院財政委でＬＩＢＯＲ問題で証言
キャメロン英首相がオランド仏大統領と会談（ロンドン）
ドイツのメルケル首相がインドネシアのユドヨノ大統領と会談（ジャカルタ）
１１日（水）
０６００ＧＭＴ ６月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI]
０６４５ＧＭＴ ５月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI]
０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報
１１００ＧＭＴ ＥＣＢ、ユーロの国際的な役割に関するリポート
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ５月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI]
１４００ＧＭＴ ５月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI]
１７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札
１８００ＧＭＴ ６月１９─２０日の米ＦＯＭＣ議事録発表
ブラジル中銀通貨政策委員会（金利発表）
英ファンボロー国際航空ショー（１５日まで）
（東京 １１日 ロイター）
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