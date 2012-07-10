〔情報ＢＯＸ〕日本再生戦略の原案概要

[東京 １０日 ロイター] 政府が検討している日本再生戦略の原案が明らかになっ た。ロイターが入手した原案資料による２０２０年までに実現すべき成果目標の概要は以 下の通り。 ＜グリーン成長戦略＞ ＊５０兆円の環境関連新規市場、１４０万人の環境分野の新規雇用 ＊新車販売に占める次世代自動車の割合を最大で５０％ ＊普通充電器２００万器、急速充電器５０００器設置 ＊世界全体の蓄電池市場規模（２０兆円）の５割を我が国関連企業が獲得 ＊ネットゼロエネルギーハウスの標準化・ネットゼロエネルギービルの実現 ＊中古住宅の省エネリフォーム（現在の２倍程度） ＊新規住宅における省エネ基準達成率１００％ ＊環境に配慮した不動産の延床面積１０００万平方メートル ＜ライフ成長戦略＞ ＊医療・介護・健康関連サービスの需要に見合った産業育成と雇用の創出：新市場約５０ 兆円、新規雇用２８４万人（うち革新的医薬品・医療機器の創出並びに再生医療、個別化 医療および生活支援ロボットの開発・実用化、先端医療の推進による経済波及効果：１． ７兆円、新規雇用３万人）（健康関連サービス産業：市場規模２５兆円、新規雇用８０万 人） ＊海外市場での医療機器・サービス等ヘルスケア関連産業での日本企業の獲得市場規模約 ２０兆円 ＜科学技術イノベーション・情報通信戦略＞ ＊特定分野で世界トップ５０に入る研究・教育拠点を１００以上構築 ＊理工系博士課程修了者の完全雇用 ＊世界をリードするグリーン・イノベーションとライフ・イノベーションの成果創出 ＊官民合わせた研究開発投資をＧＤＰ比４％以上 ＊情報通信技術の活用による国民生活の利便性の向上、生産コストの低減 ＜中小企業戦略＞ ＊開業率が廃業率を定期的に上回る ＊中小企業の海外売上高比率：４．５％（２０２０年度） ＊新たな金融手法（資本性借入金、デットエクイティスワップ、デットデットスワップ、 ＡＢＬ等）の普及、発展：活用実績５０％増（２０１０年度比）、新興市場新規上場企業 数５０％増（２０１０年比） ＜金融戦略＞ ＊確定拠出年金における企業型年金実施事業主数２．０万社 ＊日本版ＩＳＡの投資総額２５兆円 ＊ふるさと投資（地域活性化小口投資）プラットフォーム組成ファンド総額１５０億円 ＊Ｊ ＲＥＩＴ資産規模５０％増（２０１１年度比） ＊農林漁業成長産業化ファンド（法案成立を前提）およびその他施策による６次産業化の 市場規模１０兆円の貢献 ＊官民連携インフラファンドの出融資事業も含めＰＦＩ事業全体として２０１０─２０２ ０年で少なくとも１０兆円以上 ＊新たな金融手法（資本性借入金、デットエクイティスワップ、デットデットスワップ、 ＡＢＬ等）の普及、発展：活用実績５０％増（２０１０年度比）、新興市場新規上場企業 数５０％増（２０１０年比） ＊総合的な取引所において世界から資金を呼び込み、取引所順位アジアトップを目指す ＊アジア債券市場規模倍増（２０１１年比、ＡＳＥＡＮ６カ国） ＊中小企業の海外売上比率４．５％への貢献 ＊インフラ大国としての地位確立・市場規模１９．７兆円への貢献 ＜食農再生戦略＞ ＊食料自給率カロリーベース５０％、生産額ベース７０％ ＊木材自給率５０％以上、魚介類（食用）の自給率７０％（２０２２年） ＊食品関連産業の市場規模１２０兆円 ＜観光立国戦略＞ ＊訪日外国人旅行者を２０２０年初めまでに２５００万人、将来的には３０００万人に ＊２５００万人による経済波及効果約１０兆円、新規雇用５６万人 ＊新規需要の喚起により航空需要の底上げを図り、国内外航空旅客輸送に占めるＬＣＣの 割合を欧米並み（２─３割程度）とする ＊休暇改革による国内観光需要の創出効果：約１兆円 ＜アジア太平洋経済戦略＞ ＊アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）の構築、ヒト・モノ・カネの流れ倍増 ＊ＥＰＡカバー率８０％程度 ＊パッケージ型インフラ海外展開による市場規模 １９．７兆円 ＊新興国における産業人材の育成 累積３万６０００人 ＊建設業の新規年間海外受注高 ２兆円以上 ＊クールジャパン関連市場規模 １７兆円 ＊対日直接投資残高の倍増 ３５兆円 ＊在留高度外国人材の倍増 ＊主要物流企業の海外市場売上高比率 ５０％ ＊農林水産物・食品の輸出額 １兆円水準 ＜生活・雇用戦略＞ ＊２０─６４歳の就業率８０％、１５歳以上の就業率５７％ ＊２０─３４歳の就業率７７％、若者フリーター数１２４万人、地域若者サポートステー ション事業によるニートの進路決定者数１０万人 ＊２５─４４歳までの女性就業率７３％、第１子出産前後の女性の継続就業率５５％、男 性の育児休業取得率１３％ ＊６０─６４歳までの就業率６３％ ＊年次有給休暇取得率７０％、週労働時間６０時間以上の雇用者の割合５割減 ＊労働災害発生件数３割減、メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合１００ ％ ＜人材育成戦略＞ ＊国際的な学習到達度調査で世界トップクラスの順位 ＊日本人学生等３０万人の海外交流 ＊質の高い外国人学生３０万人の受け入れ ＊日本企業のマネジメント層の国際経験を東アジアトップレベルに引き上げ ＜国土・地域活力戦略＞ ＊国際戦略総合特区：２１．３兆円の経済効果、９４．９万人の雇用創出効果 ＊地域活性化総合特区：８．６兆円の経済効果、４３．８万人の雇用創出効果（地域活性 化総合特区の取組の全国展開：２４．６兆円の経済効果、１２５．７万人の雇用創出効果） ＊環境未来都市の実現：３．６兆円の経済効果、１７万人の雇用創出効果 ＊都市再生の推進：最大８─１１兆円の民間投資 ＊２０１０年─２０２０年のＰＦＩの事業規模：少なくとも約１０兆円以上 ＊緑の分権改革：取組団体１４００ ＊中古住宅流通市場・リフォーム市場の規模倍増（２０兆円） ＊ネットゼロエネルギーハウスの標準化 ＊耐震住宅ストック比率９５％