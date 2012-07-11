12日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 日銀金融政策決定会合（２日目） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ５年利付国債（７月債）の発行予定額等（財務省） １３：００ トヨタ自動車東日本発足パーティー １４：３０ ６月投信概況 経済同友会 夏季セミナー １２日─１３日（盛岡市） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １１日（水） ０６００ＧＭＴ ６月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０６４５ＧＭＴ ５月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 １１００ＧＭＴ ＥＣＢ、ユーロの国際的な役割に関するリポート １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １８００ＧＭＴ ６月１９─２０日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ブラジル中銀通貨政策委員会（金利発表） 英ファンボロー国際航空ショー（１５日まで） ドイツ連邦債入札 １２日（木） ０１３０ＧＭＴ ６月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０５３０ＧＭＴ ６月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０６００ＧＭＴ ６月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １６００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁、地中海諸国中銀のセミナー後に会見 （カサブランカ） １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １８００ＧＭＴ ６月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] １９４０ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁、経済見通しについて講演 （米オレゴン州ポートランド） インドネシア中銀金融政策決定会合 韓国中銀金融政策決定会合 英ファンボロー国際航空ショー（１５日まで） ＡＳＥＡＮ地域フォーラム（プノンペン） ＩＭＦ専務理事、アジア開銀総裁がアジア開銀・ＩＭＦの会合で講演（バンコク） イタリア国債入札 （東京 １２日 ロイター）